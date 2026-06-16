สดุดีวีรบุรุษสมรภูมิซำแต! มทบ.24ร่วมอุดรธานี ส่งมอบ “บ้านทหารกล้า” แก่ครอบครัว ร.ต.วสันต์ ขานหัวโทน

อุดรธานี – มณฑลทหารบกที่ 24 ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอบ้านผือ ส่งมอบ “บ้านทหารกล้า” ให้แก่ครอบครัวของ ร้อยตรีวสันต์ ขานหัวโทน ทหารกล้าสังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ผู้เสียสละชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในเหตุการณ์ปะทะบริเวณช่องซำแต จังหวัดศรีสะเกษ
พิธีจัดขึ้นที่บ้านเลขที่ 131 บ้านเทื่อม หมู่ 13 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยทหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
โครงการ “บ้านทหารกล้า” เกิดจากความร่วมมือของ มทบ.24 จังหวัดอุดรธานี อบต.เขือน้ำ และประชาชนจิตอาสา ภายใต้กิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมสนับสนุนงบประมาณ วัสดุก่อสร้าง และแรงงาน เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มั่นคงให้แก่ครอบครัวของผู้เสียสละ เป็นการตอบแทนคุณงามความดีของทหารผู้ปกป้องชาติบ้านเมือง
นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ความกล้าหาญและการเสียสละของร้อยตรีวสันต์จะอยู่ในความทรงจำของคนไทยตลอดไป พร้อมยืนยันว่าทุกภาคส่วนจะร่วมกันดูแลและให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียสละอย่างต่อเนื่อง
ด้าน นางทองขัน วิชัยวงศ์ แม่ของร้อยตรีวสันต์ กล่าวด้วยความซาบซึ้งว่า รู้สึกขอบคุณทุกหน่วยงานและประชาชนที่ร่วมกันสร้างบ้านหลังนี้ให้ครอบครัวได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ขณะที่ นางปัน วิชัยวงศ์ ผู้เป็นยาย ระบุว่าภูมิใจในหลานชายที่ได้ทำหน้าที่รับใช้ชาติอย่างสมเกียรติ และซาบซึ้งต่อความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน
ภายหลังพิธีส่งมอบบ้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมครอบครัวของร้อยตรีวสันต์ และผู้ร่วมงาน ได้ร่วมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี และพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 ขึ้นประดิษฐานภายในบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในบ้านยังจัดทำ “ห้องเกียรติยศ” รวบรวมภาพถ่าย เครื่องแบบ และสิ่งของสำคัญของร้อยตรีวสันต์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความกล้าหาญและความเสียสละของวีรบุรุษผู้ปกป้องผืนแผ่นดินไทย
บ้านทหารกล้าหลังนี้จึงไม่เพียงเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญู ความสามัคคี และการไม่ทอดทิ้งกันของสังคมไทยที่มีต่อผู้เสียสละเพื่อชาติอย่างสมเกียรติ