มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดตัว “บัวปลุกเมือง” ต่อยอดศิลปะดินทวารวดี สู่วัฒนธรรมนครปฐมร่วมสมัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยพลังศิลป์และวิทยาศาสตร์

นครปฐม - มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดตัวโครงการวิจัยและนิทรรศการสร้างสรรค์ “บัวปลุกเมือง : ศิลปะดินทวารวดี สู่วัฒนธรรมนครปฐมร่วมสมัย” ผสานองค์ความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบ และวิทยาศาสตร์ ต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วันนี้(16 มิ.ย.) นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการวิจัยและนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ภายใต้ชื่อ “บัวปลุกเมือง : ศิลปะดินทวารวดี สู่วัฒนธรรมนครปฐมร่วมสมัย” โดยมี ศาสตราจารย์ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล นิธิภัทรอนันต์ หัวหน้าโครงการวิจัยสร้างสรรค์ กล่าวรายงาน ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ภายในงานมีผู้แทนจากภาคการศึกษา หน่วยงานราชการ ภาคประชาชน และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ
โครงการ “บัวปลุกเมือง” เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนำรากฐานทางวัฒนธรรมของอาณาจักรทวารวดี ซึ่งมีจังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลางสำคัญ มาต่อยอดผ่านกระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมที่เชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล นิธิภัทรอนันต์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมุ่งนำศิลปะ การออกแบบ และวิทยาศาสตร์ มาสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรในท้องถิ่น โดยใช้ “ดอกบัว” เป็นสัญลักษณ์ของการขับเคลื่อน เนื่องจากบัวมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของนครปฐม ซึ่งเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมทวารวดี
“การเปิดตัวครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกับชุมชน โรงเรียน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อค้นหาและต่อยอดวัตถุดิบ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด ‘บวร’ หรือ บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีหน่วยงานภาครัฐร่วมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล กล่าว
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มุ่งบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน โดยเป็นงานวิจัยที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในเชิงวิชาการ แต่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้จริง
“บัวปลุกเมือง คือการนำศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาคีเครือข่ายมาร่วมกันขับเคลื่อนเมือง สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยหลังจากนี้จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปกับโรงเรียน ชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านอาหาร และภาคส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง” รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิสาหกิจ กล่าว
สำหรับไฮไลต์สำคัญของงาน คือการแสดงศิลปะร่วมสมัย “ร่างบัว : การปลุกตื่นของดิน วัฒนธรรม และผู้คน” (Performance Art & Fashion Narrative) ซึ่งผสานศิลปะการเคลื่อนไหว การออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอ และศิลปะการแสดง ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากมรดกทางวัฒนธรรมทวารวดี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม ผ่านมุมมองร่วมสมัย
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากโครงการ อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากบัว ชาสมุนไพร งานเซรามิก งานแฟชั่น งานพิมพ์ศิลป์ ตลอดจนการเปิดตัวบทเพลงใหม่ “บัวปลุกเมือง” ซึ่งสะท้อนแนวคิดการฟื้นพลังวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของผู้คนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ โครงการ “บัวปลุกเมือง” นับเป็นอีกก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการนำองค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ มาสร้างต้นแบบการพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมของนครปฐมเบ่งบานสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ดั่งดอกบัวที่ผลิบานเหนือผืนน้ำ