ไฟไหม้วอดอาคารเรียนไม้เก่าอายุกว่า 50 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดบ้านโนน จ.ปราจีนบุรี​

ปราจีนบุรี- ไฟไหม้วอดอาคารเรียนไม้เก่าอายุกว่า 50 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดบ้านโนน ม. 3 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา คาดไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากสายไฟและโครงสร้างอาคารมีสภาพเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
เมื่อเวลา 00.20 น. วันนี้ ( 16 มิ.ย.) ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนเก่าแก่อายุกว่า 50ปี โรงเรียนวัดบ้านโนน ม. 3 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี หลังเกิดเหตุ พ.ต.ท.สหวัสส์ ดาทอง สารวัตรเวรสอบสวน สภ.ประจันตคาม ได้ประสานไปยังฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี พร้อมหน่วยดับเพลิงในพื้นที่และใกล้เคียงพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย นำรถดับเพลิง 6 คัน และอุปกรณ์ส่องสว่างเร่งเข้าตรวจสอบและระงับเหตุ
พบที่เกิดเหตุเป็นอาคารเรียนไม้ชั้นเดียวยกสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตรที่ถูกใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 รวม 5 ห้อง และยังมีห้องน้ำ รวมทั้งโรงครัวสำหรับประกอบอาหารกลางวัน ที่ถูกไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง เนื่องจากตัวอาคารเป็นไม้เก่าจึงถือเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัดนานเกือบ 60 นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่เนื่องจากไฟลุกลามอย่างรวดเร็วจึงทำให้อาคารเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการสอน และเอกสารสำคัญถูกไฟเผาไหม้เกือบทั้งหมด และขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินความเสียหาย
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า ช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงกลางดึก และไม่มีใครอยู่ในอาคาร เบื้องต้นสันนิษฐานว่าต้นเพลิงน่าจะเริ่มจากห้องอนุบาลที่ติดกับห้องน้ำ ซึ่งเป็นที่ตั้งของแผงควบคุมไฟฟ้า และว่าคาดน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากสายไฟและโครงสร้างอาคารมีสภาพเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดจากกองพิสูจน์หลักฐาน โดยเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากในเช้าวันนี้เด็กเล็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนชั้นอนุบาล ต้องไร้ห้องเรียนและไม่มีสถานที่ประกอบอาหารมื้อกลางวันสำหรับนักเรียนทั้งโรงเรียน