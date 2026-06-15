ตำรวจ สภ.ภูพิงค์ เดินหน้านำ "สายตรวจโดรน"ร่วมภารกิจจุดตรวจป้องกันอาชญากรรม เล็งเป้ารถต้องสงสัย-แหกด่าน

เชียงใหม่ - สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ เริ่มปฏิบัติการทันที นำ“สายตรวจโดรน” ร่วมสนับสนุนภารกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เล็งเป้าตรวจสอบรถต้องสงสัยและติดตามรถกลับรถก่อนถึงด่านหรือรถที่จะขับขี่หลบหนีด่าน มุ่งใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับงานตำรวจ
วันนี้(15 มิ.ย.69) พ.ต.อ.สิโณทัย ลิลิตธรรม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ ผัดก๋า รอง ผกก.ป.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ พ.ต.ต.นราพัฒน์ บุญชายสุวรรณ สวป.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ สั่งการให้ ร.ต.ต.เพ็ชร เสนีวงค์ รอง สว(ป).ฯ ปฏิบัติหน้าร้อยเวรป้องกันปราบปราม พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ นำ“สายตรวจโดรน”จากตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมสนับสนุนภารกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันปราบปราม ตรวจสอบรถต้องสงสัย ติดตามรถกลับรถก่อนถึงด่านหรือรถที่จะขับขี่หลบหนีด่าน โดยเริ่มการปฏิบัติการทันที หลังจากที่เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.69 ทางพล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธี(Six Man Team & สายตรวจโดรน) ยกระดับความพร้อมรับมืออาชญากรรมยุคใหม่
โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถด้านยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์อาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน อาทิ เหตุจับตัวประกัน คดียาเสพติด การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ และเหตุร้ายแรงที่ผู้ก่อเหตุมีการใช้อาวุธ โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักยุทธวิธี ลดความสูญเสียทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดหาอากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน 40 เครื่อง เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในสังกัด ทั้งสถานีตำรวจและกองกำกับการสืบสวน พร้อมพัฒนาหลักสูตร “สายตรวจโดรน” เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้สนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวน และงานจราจร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติ
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทันต่อรูปแบบการก่อเหตุสมัยใหม่ สามารถระงับยับยั้งเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 2,000,000 บาท กับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพกำลังพลและสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง