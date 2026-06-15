สลด! สาววัย 19 ปีกระโดดสะพานจบชีวิต เหตุอดีตแฟนหนุ่มปล่อยคลิปเปลือยขณะนอนหลับ

อุบลราชธานี -,สุดสลด! นศ.สาววัย 19 ปีตัดสินใจกระโดดสะพานแม่น้ำมูล จ.อุบลฯ จบชีวิตตัวเอง ปมถูกอดีตแฟนข่มขู่ปล่อยภาพเปลือยแบล็กเมล์หลังบอกเลิกคบ
เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 22.58 น. วันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งว่าจะมีหญิงสาวกระโดดสะพานข้ามแม่น้ำมูลด้านฝั่งอำเภอเมืองอุบลราชธานี จึงรีบไปเข้าช่วยเหลือ แต่ระหว่างที่หน่วยกู้ภัยเดินทางไปถึงเพียงเสี้ยววินาทีหญิงสาวคนดังกล่าว ทราบชื่อต่อมาภายหลังว่า นางสาวปฐมพร บัวเงิน อายุ 19 ปี ชาวอำเภอสำโรง และเป็นนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้ตัดสินใจกระโดดลงจากสะพานข้ามแม่น้ำมูล ท่ามกลางสายตาเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พยายามเข้าช่วยเหลือแต่ไม่ทันการณ์ ร่างของเธอได้จมหายไปในกระแสน้ำ
แม้ในคืนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะนำเรือออกตระเวนค้นหาร่างของนางสาวปฐมพรแต่ก็ไม่พบ จนกระทั่งเวลา 11.50 น. วันนี้ (15 มิ.ย.) ร.ต.ท.หญิง กุลวรินทร์ ชุติสิริกุลศักดิ์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยจีตัมเกาะว่าพบศพนางสาวปฐมพรลอยอยู่ใกล้เคียงสะพาน 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ห่างจากสะพานแรกที่กระโดดลงมาประมาณ 1 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่กู้ภัยจีตัมเกาะ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเรือท้องแบนเข้ากู้ร่างนางสาวปฐมพรขึ้นมาจากน้ำส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ส่วนสาเหตุการกระโดดน้ำฆ่าตัวตายครั้งนี้ของนางสาวปฐมพร จากการสอบถามนางสาวเอ (นามสมมติ) เพื่อนของผู้เสียชีวิตเล่าว่า นางสาวปฐมพรป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและต้องกินยามาได้ระยะหนึ่งแล้ว เมื่อได้คบหากับนายอนุชา (ขอสงวนนามสกุล) ได้ไม่นานฝ่ายหญิงได้ขอเลิกรา แต่นายอนุชาไม่พอใจและได้ข่มขู่คุกคามด้วยการปล่อยภาพเปลือย เห็นเนินอกขณะที่นางสาวปฐมพรนอนหลับลงโซเชียลและส่งต่อให้บุคคลอื่น เพื่อบีบบังคับให้เธอต้องกลับมาคบหาและห้ามติดต่อกับคนอื่น
แม้นางสาวปฐมพรจะนำหลักฐานเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา แต่ฝ่ายชายยังคงไม่หยุดพฤติกรรมดังกล่าว ส่งผลให้เธอเกิดความเครียดสะสม จนทำร้ายร่างกายตนเองและพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้ง ก่อนจะเกิดเหตุสลดขึ้นครั้งนี้ เนื่องจากไม่รู้จะไปปรึกษาหาทางออกกับใคร เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่นางสาวปฐมพรยังเล็ก และปัจจุบันแม่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศ ต้องอยู่บ้านกับป้าที่เป็นคนเลี้ยงดูมา และคนตายก็ไม่กล้าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ป้าฟัง มีแต่เอามาปรึกษากับเพื่อนสนิท แต่ก็ยังหาทางออกไม่ได้ จึงตัดสินใจกระโดดสะพานฆ่าตัวตายดังกล่าว
ด้านนายชาญวิทย์ ยอดสิงห์ เจ้าของเพจบ้านเฮียชาญ อุ้ยอุบล ซึ่งได้รับแจ้งเรื่องราวขอความช่วยเหลือเบื้องต้นจากเพื่อนคนตายเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา กล่าวว่า ในวันที่เพื่อนคนตายทักแชตมาหาและเล่าเรื่องให้ฟัง ขณะนั้นตนติดงานอยู่ต่างจังหวัดจึงยังไม่ทันได้เข้าช่วยเหลือ แต่ได้รับหลักฐานทั้งหมดไว้แล้ว และอยู่ระหว่างประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องการดำเนินการทางกฎหมาย เมื่อน้องตัดสินใจฆ่าตัวตาย วันนี้ได้โทรศัพท์พูดคุยกับคุณแม่ของน้องที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ และกำลังจะเดินทางกลับมาภายใน 2-3 วันนี้
ตนยินดีรับเป็นธุระที่จะเอาผิดนายอนุชาที่เป็นสาเหตุทำให้น้องต้องตัดสินใจฆ่าตัวตาย ซึ่งตนจะได้ปรึกษากับทนายความว่าสามารถเอาผิดนายอนุชาที่ข่มขู่ผู้ตายอย่างไรได้บ้าง เพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับคนตายที่แม้จะเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ยังควรได้รับความยุติธรรมอยู่ ขณะนี้รอให้แม่ของผู้ตายเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย เพื่อให้เป็นเจ้าทุกข์เอาเรื่องฝ่ายชายให้ถึงที่สุด
ขณะเดียวกันตนได้รับเหรียญพระมาจากหลวงปู่หนูอินทร์มาให้ผู้มีจิตศรัทธาได้บูชา สำหรับรายได้ทั้งหมดจะมอบให้ครอบครัวของน้องโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมฝากถึงนายอนุชาว่า ผู้เป็นต้นเหตุ หากรู้ตัวว่าทำผิดให้ออกมารับผิดชอบและขอโทษ อย่าทำตัวเป็นคนหน้าตัวเมียที่เอาแต่ข่มขู่คนที่อ่อนแอกว่า