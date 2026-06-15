กมธ.คมนาคม หารือเทศบาลนครแหลมฉบัง- สุรศักดิ์ เร่งแก้ปัญหารถเทรลเลอร์วิ่งผ่านชุมชน วางแผนผังคมนาคมรองรับ EEC

ศูนย์ข่าวศรีราชา - กมธ.คมนาคม ลงพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง และเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ติดตามปัญหาการจราจรและรถเทรลเลอร์วิ่งผ่านชุมชน พร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาว รองรับการเติบโตของพื้นที่ EEC และการขยายตัวของท่าเรือแหลมฉบัง
วันนี้( 15 มิ.ย.) นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานประชุมแนวทางการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณท่าเทียบเรือและลานตู้เอกชน โดยมีนายอดิเรก อุ่นโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ส.ส.จังหวัดชลบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ห้องประชุมเมืองใหม่ 2 เทศบาลนครแหลมฉบัง
ในที่ประชุมได้หารือถึงปัญหาหลัก คือ รถเทรลเลอร์ที่วิ่งผ่านชุมชน ส่งผลกระทบต่อการจราจรและความปลอดภัยของประชาชน ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณซอยพูนสินและลานวางตู้สินค้าที่เป็นจุดปัญหา
จากการตรวจสอบพบว่า เดิมซอยพูนสินไม่มีรถเทรลเลอร์สัญจร แต่เนื่องจากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อยู่ระหว่างก่อสร้างถนนสายวัดบ่อหิน–บ่อยาง ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเข้าสู่ลานตู้สินค้า ทำให้รถเทรลเลอร์ต้องเบี่ยงมาใช้ซอยพูนสินแทน ส่งผลให้การจราจรติดขัด เนื่องจากเป็นถนนเพียง 2 ช่องจราจร
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โครงการก่อสร้างถนนดังกล่าวคืบหน้าใกล้แล้วเสร็จ คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายในประมาณ 3 เดือน ซึ่งจะช่วยให้รถบรรทุกกลับไปใช้เส้นทางหลัก ลดผลกระทบต่อชุมชนได้
ขณะที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้ออกมาตรการชั่วคราวด้วยการติดตั้งป้ายกำหนดช่วงเวลาห้ามรถเทรลเลอร์ใช้บางเส้นทาง พร้อมหารือผู้ประกอบการและตำรวจ เพื่อกำหนดเส้นทางการเดินรถให้ชัดเจน ก่อนเสนอให้ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ออกคำสั่งบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
นายศุภณัฐ กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากปริมาณตู้สินค้าและเรือที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการเติบโตของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมยังไม่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ ส่งผลให้รถบรรทุกจำนวนมากต้องใช้เส้นทางในชุมชน
ทั้งนี้ ในระยะสั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งใช้มาตรการบริหารจัดการด้านการจราจรและผลักดันโครงการก่อสร้างถนนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนระยะยาว จะมีการวางผังคมนาคมภาพรวม เพื่อรองรับปริมาณรถบรรทุกและตู้คอนเทนเนอร์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต พร้อมยืนยันว่าคณะกรรมาธิการฯ จะร่วมผลักดันแนวทางแก้ไขให้เกิดความเป็นระเบียบ ลดผลกระทบต่อประชาชน และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่ EEC อย่างยั่งยืน.