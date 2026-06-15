ผงะ! ร้านรับซื้อของเก่าพบลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด 2 ลูก ปะปนเศษเหล็ก แจ้ง EOD เก็บกู้ปลอดภัย

พระนครศรีอยุธยา - ร้านรับซื้อของเก่าในอำเภอเสนา ผงะพบลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดวิถีโค้ง ขนาด 60 มิลลิเมตร จำนวน 2 ลูก ปะปนมากับเศษเหล็กที่มีผู้นำมาขาย รีบแจ้งตำรวจประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบ ก่อนเก็บกู้และเคลื่อนย้ายไปทำลายอย่างปลอดภัย พร้อมเตือนประชาชนหากพบวัตถุต้องสงสัยอย่าแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายเอง
วันนี้( 15 มิ.ย.) พ.ต.ท.อชิตพันธ์ วรรณาพันธ์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับแจ้งจากร้านรับซื้อของเก่าริมถนนเสนา-ผักไห่ หมู่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา ว่าพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายลูกระเบิดจำนวน 2 ลูก ปะปนอยู่ในกองเศษเหล็ก จึงนำกำลังตำรวจสายตรวจ ชุดสืบสวน พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุบริเวณลานจอดรถของร้าน เจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่เพื่อความปลอดภัย ก่อนที่ชุด EOD จะเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่าเป็นลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดวิถีโค้ง (ลย.ค.) ขนาด 60 มิลลิเมตร จำนวน 2 ลูก สภาพเก่า ผุกร่อน มีสนิมเกาะ จึงดำเนินการเก็บกู้และเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัย เพื่อนำไปทำลายตามขั้นตอน
พ.ต.ท.อชิตพันธ์ เปิดเผยว่า จากการสอบถามเจ้าของร้านและพนักงานทราบว่า ตลอดทั้งวันมีรถนำของเก่ามาขายเป็นจำนวนมาก หลังชั่งน้ำหนักแล้วจะนำไปกองรวมไว้ ก่อนให้พนักงานคัดแยกอีกครั้ง จนมาพบวัตถุต้องสงสัยดังกล่าว จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที
ด้านนางขวัญ อายุ 50 ปี เจ้าของร้าน กล่าวว่า ร้านรับซื้อของเก่าจากรถกระบะที่ตระเวนรับซื้อในพื้นที่ทุกวัน โดยเมื่อพนักงานคัดแยกเศษเหล็กพบวัตถุดังกล่าว ช่วงแรกคิดว่าเป็นการล้อเล่น แต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบพบว่าคล้ายวัตถุระเบิด จึงรีบแจ้งตำรวจ
เจ้าของร้านยังระบุว่า ที่ผ่านมาร้านเคยพบวัตถุระเบิดปะปนมากับเศษเหล็กหลายครั้ง จึงกำชับพนักงานให้ตรวจสอบอย่างละเอียด และจะไม่ตัด เจาะ หรือเชื่อมเศษเหล็กที่ยังไม่ได้คัดแยก เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ขณะที่เจ้าหน้าที่ EOD เปิดเผยว่า ลูกกระสุนทั้ง 2 ลูกอยู่ในสภาพผุกร่อน โดยหนึ่งลูกมีหัวชนวนหักเสียหายครึ่งหนึ่ง แม้จะเก่าแต่ยังต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง จึงนำไปทำลายตามมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมฝากเตือนประชาชนว่า หากพบวัตถุต้องสงสัยหรือคล้ายวัตถุระเบิด ไม่ควรจับหรือเคลื่อนย้ายด้วยตนเอง ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วย EOD เข้าตรวจสอบ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น.