เปิดภาพประวัติศาสตร์ "ลายทอง เหรียญมีพันธ์" รำลึกพระเมตตา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เสด็จวังช้างอยุธยาครั้งแรก ทรงเล่น "พลายนำโชค" ยังตราตรึงใจชาวช้าง

พระนครศรีอยุธยา – "ลายทอง เหรียญมีพันธ์" เจ้าของวังช้างอยุธยา แล เพนียด เปิดภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เสด็จเยือนวังช้างอยุธยาเป็นครั้งแรกเมื่อกว่า 20 ปีก่อน พร้อมทรงเล่นกับ "พลายนำโชค" ลูกช้างน้อยอย่างใกล้ชิด เผยพระเมตตาและความรักที่ทรงมีต่อช้างไทยยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจชาวช้างไม่เสื่อมคลาย
วันนี้( 15 มิ.ย.) นายลายทอง เหรียญมีพันธ์ เจ้าของวังช้างอยุธยา แล เพนียด ประธานชมรมพระคชบาล และผู้บุกเบิกก่อตั้งวังช้างอยุธยา แล เพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำภาพถ่ายเก่าอันทรงคุณค่าออกมาเผยแพร่อีกครั้ง เป็นภาพเมื่อ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงฉายพระรูปคู่กับ "พลายนำโชค" ลูกช้างน้อยในขณะนั้น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงมีต่อช้างไทย
นายลายทอง กล่าวว่า ทุกครั้งที่ได้เห็นภาพดังกล่าว จะทำให้ย้อนนึกถึงวันที่พระองค์เสด็จเยือนวังช้างอยุธยา แล เพนียด และทรงมีพระเมตตาต่อช้างไทยอย่างใกล้ชิด ซึ่งยังคงเป็นความทรงจำอันงดงามของผู้บริหาร ควาญช้าง และชาวพระนครศรีอยุธยามาจนถึงปัจจุบัน
นายลายทอง เปิดเผยว่า พระองค์เสด็จเยือนวังช้างอยุธยาเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ.2542-2543 ในช่วงที่วังช้างเพิ่งเปิดดำเนินการได้ไม่นาน โดยเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ และทรงมีพระอัธยาศัยร่าเริง แจ่มใส ทรงสนุกกับการเล่นกับช้างเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป แต่สิ่งที่สร้างความประทับใจคือพระเมตตาที่ทรงมีต่อสัตว์ โดยเฉพาะช้างไทย
"พระองค์ทรงเข้าหาช้างทุกเชือกโดยไม่ทรงเลือกว่าจะเป็นช้างเล็กหรือช้างใหญ่ ทรงกอด ทรงลูบ และทรงเล่นกับช้างอย่างใกล้ชิด ตอนแรกพวกเราก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย แต่เมื่อเห็นว่าช้างทุกเชือกมีความอ่อนโยนและตอบสนองต่อพระองค์เป็นอย่างดี จึงปล่อยให้พระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญอย่างเต็มที่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้ตามเสด็จก็ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา" นายลายทองกล่าว
หนึ่งในภาพที่ยังคงตราตรึงใจ คือภาพที่พระองค์ทรงเล่นกับ "พลายนำโชค" ลูกช้างน้อย ซึ่งนายลายทองเป็นผู้บันทึกภาพไว้ด้วยตนเอง เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นกันเองกับทุกคน
ต่อมา หลังทรงศึกษาต่อในระดับสูง พระองค์เสด็จห่างจากวังช้างไประยะหนึ่ง ก่อนจะเสด็จกลับมาเยือนอีกครั้งในช่วงที่ "นาตาลี" ช้างที่ได้รับพระเมตตาให้อยู่ในความดูแลของวังช้างอยุธยาได้รับความสนใจจากสังคม โดยครั้งนั้นพระองค์ยังเสด็จเข้าไปเยี่ยมถึงภายในคอกช้าง สร้างความประทับใจแก่ควาญช้างและผู้ตามเสด็จเป็นอย่างมาก
นายลายทอง กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่มีโอกาสถวายงานและเฝ้ารับเสด็จ ทำให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตา ความรู้ความสามารถ และความเป็นกันเองของพระองค์ ซึ่งทรงมีความรู้เกี่ยวกับสัตว์เป็นอย่างดี และทรงสนพระทัยในการดูแลประเทศชาติ
"สิ่งที่ได้สัมผัสด้วยตนเองคือ พระองค์ทรงมีพระเมตตาสูงมาก ทรงเป็นกันเอง ทำให้ผู้ที่ได้ใกล้ชิดเกิดความรัก ความศรัทธา และความชื่นชม พระองค์ทรงเพียบพร้อมทั้งด้านวัฒนธรรมไทย ความทันสมัย การออกกำลังกาย และการฝึกทหาร เป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่ และทรงพร้อมอุทิศทุกสิ่งเพื่อประเทศชาติ" นายลายทองกล่าว
ทั้งนี้ ผู้บริหาร พนักงาน และควาญช้าง วังช้างอยุธยา แล เพนียด ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายความอาลัย โดยนำช้าง 10 เชือก ประดับผ้าดิ้นสีดำขลิบเงิน อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ประดิษฐานบนหลังช้าง เคลื่อนริ้วขบวนเข้าสู่สนามหญ้ากลางเพนียดหลวง ก่อนที่ควาญช้างและช้างทุกเชือกจะพร้อมใจกันหมอบกราบถวายความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง.