เดือนร้อนหนักชาวบ้านชุมชนซอย 8 เมืองพัทยา โรงยิม-ค่ายมวยส่งเสียงดังยามวิกาลจนไม่เป็นอันหลับอันนอน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงยิม-ค่ายมวยกลางชุมชนซอย 8 กรมที่ดิน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สร้างความเดือดร้อนชาวบ้านจากการส่งเสียงดังยามวิกาล จนกระทบการพักผ่อน-ผู้ป่วยติดเตียง เบื้องต้นไม่พบเจ้าของ-พนักงาน เตรียมเสนอผู้บริหารเมืองพัทยาหาแนวทางแก้ไข
จากกรณีที่มีประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ซอย 8 กรมที่ดิน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่เข้าใช้บริการภายในสถานที่ออกกำลังกายและยิมค่ายมวยที่ก่อสร้างติดกับบ้านพักอาศัย ส่งเสียงดังจากการออกกำลังกายและยังมีเสียงเตะกระสอบทรายดังในช่วงกลางคืน จนกระทบต่อการพักผ่อนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนั้น
วันนี้ ( 15 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัดเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุแต่ไม่พบเจ้าของหรือพนักงานภายในโรงยิมแต่อย่างใด แต่จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่า เจ้าของโรงยิมได้รับรู้ว่าเรื่องที่ถูกชาวบ้านร้องเรียนเรื่องเสียงดังในช่วงกลางคืนแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้ามาพูดคุยแล้วหลายครั้ง แต่ก็บยังไม่สามารถทำอะไรได้ และทำได้แค่เพียงว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัดเมืองพัทยา จะได้นำเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้าน รายงานต่อ ผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อให้รับทราบปัญหาและดำเนินการแก้ไขต่อไป