ผู้ว่าฯสั่งรักษาเด็ก ป.3ป่วยจิตเวชถือมีดไล่ฟันครู/ส่งพ่อทาสยาเข้าบำบัด ส่วนครูหญิงย้ายกลับภูมิลำเนา

สกลนคร-ผู้ว่าฯพร้อมตัวแทนหน่วยงานเกี่ยวข้องถกหาทางออกกรณีปัญหาเด็กชาย ป.3ป่วยจิตเวชคลุ้มคลั่งถือมีดวิ่งไล่ฟันครูหญิง เผยเด็กมีปัญหาครอบครัวอย่างหนัก พ่อติดยาและชอบใช้ความรุนแรง ขณะที่ย่าอายุมากดูแลหลานไม่ไหว เบื้องต้นจะพาพ่อเข้าศูนย์บำบัดฯ ส่วนตัวเด็กต้องส่งรักษาอาการจิตเวช ทางด้านครูหญิงเตรียมให้ย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ
วันนี้( 15 มิ.ย.) เวลา 12.00 น. นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลดงชน อ.เมือง เพื่อติดตามความคืบหน้าและประเมินสถานการณ์กรณีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อเหตุพกอาวุธมีดในโรงเรียน โดยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ตำรวจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร บ้านพักเด็กและครอบครัว รวมถึงทีมจิตแพทย์สหวิชาชีพ โรงพยาบาลสกลนคร เพื่อหารือแนวทางสรุปมาตรการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
จากการสอบสวนข้อเท็จจริงในที่ประชุม พบว่าปัญหาดังกล่าวมีมูลเหตุจากปัจจัยทางครอบครัวที่ซับซ้อน
โดยเด็กมีประวัติพฤติกรรมก้าวร้าวมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยซึ่งบิดามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีการใช้ความรุนแรง
ส่วนผู้ดูแลคือ คุณย่าวัย 76 ปี ซึ่งมีปัญหาสุขภาพและมีข้อจำกัดในการดูแล ประกอบกับข้อมูลสำคัญพบว่าในวันเกิดเหตุคุณย่าได้ลืมให้ยาแก่หลานชาย ส่งผลให้เด็กมีอาการแปรปรวนและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้จนนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าว(ถือมีดวิ่งจะทำร้ายครู) ขณะที่นั่งฟังที่ประชุม ครูหญิงยืนยันว่าตนเองไม่ถือโกรธเด็กและยังเป็นห่วงเด็กว่าหลังจากนี้เขาจะอยู่อย่างไร
ระหว่างนี้ครูสาวได้ร้องไห้เสียใจ ขอออกจากห้องประชุมไปนั่งพักสติอารมณ์ เนื่องจากเหตุการณ์ยังฝังใจ โดยมี ทีมแพทย์และนักจิตวิทยา เข้าดูแลรวมถึง ผวจ.สกลนคร ได้ออกมาแล้วเข้าไปนั่งพูดคุยเพื่อปลอบใจ
ทั้งนี้ทางจังหวัดได้วางแนวทางแก้ไขโดยการนำตัวบิดาของเด็กชายเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู ณ สถานพักฟื้น บ้านพักใจ เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ถึง 6 เดือน ในส่วนของตัวเด็กจะเข้าสู่กระบวนการประเมินและรักษาทางจิตเวชอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์จนกว่าจะมีสภาวะจิตใจที่ดีขึ้นและพฤติกรรมกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
ในด้านการเยียวยาครูหญิงผู้ประสบเหตุ ซึ่งได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการวิดีโอคอลหารือกับ นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอความอนุเคราะห์โยกย้ายครูผู้ประสบเหตุออกจากพื้นที่โดยเร่งด่วน โดยได้รับคำยืนยันในเบื้องต้นว่าจะให้ครูไปช่วยราชการก่อนที่ จ.ร้อยเอ็ด ภูมิลำเนาของคุณครู หลังจากนั้นจะดำเนินการหาตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุโยกย้ายอย่างถาวรโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ครูได้ฟื้นฟูสภาพจิตใจในสภาพแวดล้อมใหม่
สำหรับการดูแลนักเรียนคนอื่นๆ ในโรงเรียนประมาณ 50 คน ที่ได้รับผลกระทบจากความตื่นตระหนกและหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ประสานงานร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อเตรียมดำเนินกิจกรรมเชิงบำบัด อาทิ การจัดทัศนศึกษาหรือกิจกรรมนันทนาการนอกสถานที่ เพื่อผ่อนคลายความรู้สึกและช่วยให้เด็กนักเรียนได้ปรับสภาพจิตใจ
ลบภาพเหตุการณ์สะเทือนใจ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดีอีกครั้ง
โดยทางจังหวัดยืนยันจะติดตามการดำเนินงานในทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา จากนั้นลงพื้นที่บ้านของเด็กชายเพื่อรับตัวดำเนินการต่อไป