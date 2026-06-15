รัฐบาลเดินหน้าหนุน SME ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ เปิดโครงการนำร่องที่ราชบุรี ช่วยจดทะเบียน-จับคู่ธุรกิจ

ราชบุรี - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการ "SME ไทย เพิ่มมูลค่าได้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" ที่จังหวัดราชบุรี นำร่องพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทั่วประเทศ ชูทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมสนับสนุนค่าจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และเปิดช่องทางจับคู่ธุรกิจกับโมเดิร์นเทรด
วันนี้( 15 มิ.ย.) นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ "SME ไทย เพิ่มมูลค่าได้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" ซึ่งจัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวนมาก ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ วิศมา จังหวัดราชบุรี
นายนภินทร กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3.28 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งหมด และสร้างการจ้างงานกว่า 13.6 ล้านคน จึงได้ผลักดันความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและ สสว. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้อย่างเป็นรูปธรรม
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือลิขสิทธิ์ ซึ่งล้วนช่วยสร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ รวมถึงคุ้มครองสิทธิของผู้ประกอบการในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สำหรับกิจกรรมที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2569 ถือเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของโครงการ ก่อนขยายไปยังอีก 5 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 300 กิจการ
ภายในงานมีการอบรมเชิงลึกแบบครบวงจร ครอบคลุมการสร้างแบรนด์ การตลาดออนไลน์ การออกแบบโลโก้ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงการให้คำปรึกษาจากหน่วยงานพันธมิตร เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ SME D Bank
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด 3,000 บาทต่อกิจการ พร้อมบริการ Fast Track สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งสามารถทราบผลการพิจารณาภายใน 3 เดือน ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
หลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการทั้ง 6 พื้นที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการผ่านการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า รวมถึงกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ร่วมกับกลุ่มโมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าส่งค้าปลีก เพื่อขยายช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสการเติบโตให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย
นายนภินทร กล่าวว่า การเริ่มต้นโครงการที่จังหวัดราชบุรีถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ โดยเชื่อว่าหากผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มศักยภาพ จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว.