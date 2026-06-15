เกษตรอำเภอกระนวนดัน”หน่อไม้ฝรั่ง”ขึ้นแท่นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง หลังทำเงินสะพัดชุมชนกว่า50ล้าน/ปี

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เกษตรกรชาวอำเภอกระนวน เดินหน้าปลูกหน่อไม้ฝรั่งบนพื้นที่ 4 ไร่ เก็บขายได้เฉลี่ยวันละประมาณ 1,000 บาท หลังผลผลิตได้รับความนิยมและถูกส่งเข้าสู่โรงงานเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่นและไต้หวัน ขณะที่เกษตรอำเภอกระนวนเร่งผลักดันหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 50 ล้านบาทต่อปี
นางวันณี ภูงามเงิน เจ้าของสวนหน่อไม้ฝรั่งในพื้นที่อำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันตนปลูกหน่อไม้ฝรั่งบนพื้นที่ 4 ไร่ ผลผลิตที่เก็บได้จะนำมาคัดแยกออกเป็น 4 เกรด ตั้งแต่เกรด A ถึงเกรด C เพื่อส่งเข้ากลุ่มแปลงใหญ่หน่อไม้ฝรั่งตำบลหัวนาคำ ก่อนส่งต่อเข้าสู่โรงงานเพื่อการส่งออกไปยังประเทศไต้หวันและประเทศญี่ปุ่น ส่วนผลผลิตเกรด D ซึ่งไม่ได้ส่งเข้ากลุ่ม จะนำมาวางขายบริเวณหน้าสวน โดยแบ่งเป็น 2 ราคา ได้แก่ ราคามัดละ 50 บาท และราคากิโลกรัมละ 100 บาท
“การเก็บเกี่ยวหน่อไม้ฝรั่งจำเป็นต้องเก็บในช่วงเช้าตรู่ เพื่อให้ได้หน่อไม้ฝรั่งที่มีลักษณะสวยงาม สด และมีคุณภาพดี ปัจจุบันสวนสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยวันละประมาณ 1,000 บาท โดยส่งผลผลิตเข้ากลุ่มแปลงใหญ่เฉลี่ยวันละ 20 กิโลกรัม ในราคาขั้นต่ำกิโลกรัมละ 60 บาท”
สำหรับหน่อไม้ฝรั่งที่ปลูกในพื้นที่อำเภอกระนวน มีจุดเด่นสำคัญคือรสชาติหวาน กรอบ และอร่อย เป็นที่นิยมของผู้บริโภค สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู โดยเฉพาะเมนูหน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในเมนูที่ได้รับความนิยม
การปลูกหน่อไม้ฝรั่งตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน หลังจากนั้นหากมีการบริหารจัดการแปลงที่ดี จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต่อเนื่องยาวนานถึง 7 ปี อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสำคัญของการปลูกหน่อไม้ฝรั่งคือปัญหาเชื้อราในช่วงฤดูฝน ซึ่งเกษตรกรต้องดูแลแปลงอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐาน
ด้านสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ได้ผลักดันหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นสินค้าเกษตร ภายใต้แนวคิด “หนึ่งท้องถิ่น หนึ่งสินค้าเกษตรมูลค่าสูง” เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มแปลงใหญ่หน่อไม้ฝรั่งตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน ซึ่งสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชนมากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี หน่อไม้ฝรั่งกระนวนจึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่ ที่ไม่เพียงช่วยสร้างรายได้ประจำให้แก่เกษตรกร แต่ยังเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่มีศักยภาพในการต่อยอดสู่ตลาดส่งออก และช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมั่นคง.