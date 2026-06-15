ผบก.กาญจน์สั่งคุมเข้มชายแดน สกัด "จีนเทา" ลอบข้ามแดน 2 วันรวบ 11 ราย พบหนีออกจากฝั่งเมียนมาเข้าประเทศไทย

กาญจนบุรี – ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี สั่งเข้มมาตรการเฝ้าระวังชายแดนทุกพื้นที่ หลังพบขบวนการ "จีนเทา" ลักลอบข้ามแดนเข้า-ออกไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเพียง 2 วัน เจ้าหน้าที่สนธิกำลังจับกุมชาวจีนได้รวม 11 ราย สารภาพหลบหนีออกจากสถานที่ทำงานฝั่งเมียนมา ก่อนใช้ช่องทางธรรมชาติลักลอบเข้าประเทศไทย
วันนึ้ ( 15 มิ.ย.) พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตลอดช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สังขละบุรี นำโดย พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผู้กำกับการ สภ.สังขละบุรี พร้อมกำลังตำรวจ ฝ่ายปกครอง ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134 และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี บูรณาการกำลังลาดตระเวนและสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาอย่างต่อเนื่อง
ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมขบวนการชาวจีนที่ลักลอบข้ามไปทำงานในพื้นที่ฝั่งอำเภอพญาตองซู ประเทศเมียนมา ได้หลายคดี กระทั่งล่าสุดพบแนวโน้มใหม่ คือ กลุ่มชาวจีนเริ่มหลบหนีจากฝั่งเมียนมาเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น
ล่าสุด ขณะ ร.ต.อ.มนเทพ สุวรรณสังข์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.สังขละบุรี พร้อมกำลังออกตรวจพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง พบชายต้องสงสัยชาวจีน 5 คน นั่งอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
จากการตรวจสอบพบว่า ชายชาวจีนทั้ง 5 คน มีอายุระหว่าง 23-30 ปี โดย 3 คนมีหนังสือเดินทาง ส่วนอีก 2 คนไม่มีเอกสารแสดงตน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปสอบสวนที่ สภ.สังขละบุรี พร้อมประสานล่ามช่วยแปลภาษา
นายเซีย ซือ หลง อายุ 23 ปี ให้การผ่านล่ามว่า ทั้งหมดเดินทางไปทำงานในสถานที่แห่งหนึ่งฝั่งประเทศเมียนมาและพักอยู่ประมาณ 20 วัน ก่อนตัดสินใจหลบหนีออกจากสถานที่ทำงานเมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเดินเท้าผ่านช่องทางธรรมชาติข้ามชายแดนเข้ามาฝั่งไทย และมานั่งรออยู่บริเวณดังกล่าว กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่จับกุม
พล.ต.ต.พศวีร์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน เจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันยังสามารถจับกุมชาวจีนได้อีก 6 คน บริเวณหน้าองค์พระด่านพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี โดยในจำนวนนี้มีผู้ถือหนังสือเดินทาง 4 คน และไม่มีเอกสารอีก 2 คน
จากการสอบสวน ชาวจีนทั้ง 6 คนให้การในลักษณะเดียวกับกลุ่มที่ถูกจับกุมล่าสุด คือหลบหนีออกจากฝั่งประเทศเมียนมา ก่อนลักลอบเดินเท้าข้ามชายแดนเข้าประเทศไทย เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา "เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ได้กำชับสถานีตำรวจทุกแห่งที่รับผิดชอบพื้นที่ชายแดน ได้แก่ สภ.เมืองกาญจนบุรี สภ.ไทรโยค สภ.ทองผาภูมิ และ สภ.สังขละบุรี ให้บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง เฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ จากข้อมูลด้านการข่าวพบว่า ขณะนี้มีกลุ่มชาวจีนทั้งที่ลักลอบเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และอีกส่วนหนึ่งหลบหนีออกจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านกลับเข้ามาในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการคุมเข้มพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน.