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“ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” ผู้รับเหมาแสบ หลอกสร้างบ้านสูญกว่า 40 ล้าน เบี้ยวนัด ตร.โคราช เหยื่อรอเก้อจี้เร่งคดีออกหมายจับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- “ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” ผู้รับเหมาแสบ หลอกสร้างบ้านแล้วทิ้งงานสูญเงินกว่า 40 ล้าน เบี้ยวนัดตำรวจโคราช ผู้เสียหายรอเก้อ เผยมีเหยื่อถูกหลอกกว่า 60 รายจี้เร่งรัดทำคดีออกหมายจับ หวั่นยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน และหลบหนี เหตุมูลค่าเสียหายสูงโทษจำคุกสูง เพราะเป็นความผิดฉ้อโกงอันเป็นปกติธุระ ฉ้อโกงปชช. และยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินในลักษณะฟอกเงิน

วันนี้ ( 15 มิ.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนผู้เสียหายจากกรณี "ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ" ผู้รับเหมาแสบ ที่หลอกลวงสร้างบ้านแล้วทิ้งงาน จนทำให้มีผู้เสียหายมากกว่า 60 ราย มูลค่ารวมกว่า 40 ล้านบาท ตามที่มีการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้ โดยผู้เสียหายนัดรวมตัวกันที่บริเวณ หน้าสถานีตำรวจภูธร (สภ.)โนนสูง จ.นครราชสีมา หลังจากพนักงานสอบสวน ได้นัดหมายให้ นายเกรียงไกร ระไวกลาง หรือ ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ เข้าสอบปากคำเพิ่มเติม รวมถึงสรุปสำนวนคดีส่งฟ้องอัยการจังหวัดนครราชสีมา


ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา พนักงานสอบสวน สภ.คง จังหวัดนครราชสีมา ได้นำตัวช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ ฝากขังที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ โดยมีผู้เสียหาย 3 ราย มูลค่าความเสียหายเกือบ 2 ล้านบาท โดยผู้พิพากษาให้วางหลักทรัพย์ 700,000 บาท เป็นการประกันตัว โดยช่างหนึ่งได้วางเงินสด 20% ของหลักทรัพย์พร้อมติดกำไร EM ในระหว่างประกันตัวสู้คดี มาแล้ว ทำให้หลังจากนั้น ช่างหนึ่ง พยายามบ่ายเบี่ยงในการเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจตามโรงพักต่างๆ ผู้เสียหายที่มารอพบช่างหนึ่งจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายเรียกครั้งที่ 2 และขอออกหมายจับ พร้อมทำหนังสือรายงานความคืบหน้าในคดี หวั่นว่าจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน หรือ พยายามหลบหนีเนื่องจากมูลค่าความเสียหายที่สูงและมีโทษจำคุกสูง ตามไปด้วย


โดยพฤติกรรมของช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ จะเปิดเพจ Facebook ในชื่อทีมงานหวานเจี๊ยบรับสร้างบ้าน โดยมีการโพสต์แบบบ้านสวยๆ สามารถก่อสร้างได้ถูกกว่าท้องตลาดเฉลี่ยตารางเมตรละ 1,000-2,000 บาท เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อ มีการทำสัญญาพร้อมวางเงินมัดจำ ช่างหนึ่งจะใช้อุบายเบิกเงินโดยอ้างส่วนลดและของแถมในปริมาณมาก จูงใจทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ โอนเงินค่าบ้าน 80-100% ของสัญญา เพื่อหวังให้สามารถก่อสร้างบ้านได้เสร็จเร็วขึ้น แต่ช่างหนึ่งกลับก่อสร้างเพียงโครงสร้างพื้นฐานเล็กน้อย แล้วทิ้งงานเพื่อใช้ความผิดสัญญาจ้าง เป็นคดีทางแพ่งบังหน้า เพื่อไม่ให้รับโทษทางอาญา จนกระทั่งผู้เสียหายเยอะขึ้น จนทำให้การกระทำของช่างหนึ่งเป็นการกระทำความผิดฉ้อโกงอันเป็นปกติธุระ ฉ้อโกงประชาชน และมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินให้บุคคลอื่นรับเงินแทนในลักษณะการฟอกเงิน





“ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” ผู้รับเหมาแสบ หลอกสร้างบ้านสูญกว่า 40 ล้าน เบี้ยวนัด ตร.โคราช เหยื่อรอเก้อจี้เร่งคดีออกหมายจับ
“ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” ผู้รับเหมาแสบ หลอกสร้างบ้านสูญกว่า 40 ล้าน เบี้ยวนัด ตร.โคราช เหยื่อรอเก้อจี้เร่งคดีออกหมายจับ
“ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” ผู้รับเหมาแสบ หลอกสร้างบ้านสูญกว่า 40 ล้าน เบี้ยวนัด ตร.โคราช เหยื่อรอเก้อจี้เร่งคดีออกหมายจับ
“ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” ผู้รับเหมาแสบ หลอกสร้างบ้านสูญกว่า 40 ล้าน เบี้ยวนัด ตร.โคราช เหยื่อรอเก้อจี้เร่งคดีออกหมายจับ
“ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” ผู้รับเหมาแสบ หลอกสร้างบ้านสูญกว่า 40 ล้าน เบี้ยวนัด ตร.โคราช เหยื่อรอเก้อจี้เร่งคดีออกหมายจับ