ศาลเยาวชนฯ กาญจนบุรี จับมือ สสจ. ลงนาม MOU ยกระดับการดูแลเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม เน้นฟื้นฟูสุขภาพกาย-ใจทั้งครอบครัว

กาญจนบุรี – ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการดูแล แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และส่งต่อเด็ก เยาวชน ผู้เสียหาย และครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม มุ่งสร้างระบบช่วยเหลือแบบครบวงจร ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
วันนี้( 15 มิ.ย.) นางสาวเบญจพร รุ่งทรัพย์ไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่ออำนวยความยุติธรรมและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
โดยมี นายพทย์ธีรพจน์ ฟักน้อย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงนาม พร้อมด้วย นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวอุไรรัตน์ ขูดแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้แทนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน
นางสาวเบญจพร กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบการดูแล แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และส่งต่อผู้กระทำความผิด ผู้เสียหาย ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ตลอดจนบุคคลในครอบครัว ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง พร้อมสอดรับกับนโยบายการจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมคุณภาพครอบครัว และศูนย์ติดตามด้วยความห่วงใยประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของศาลไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการควบคุมความประพฤติของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายภาครัฐ เพื่อร่วมกันประคับประคอง ฟื้นฟู และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
นอกจากนี้ ศาลยังให้ความสำคัญกับผลกระทบทางจิตใจของเด็กและเยาวชนในคดีครอบครัว เช่น คดีหย่า คดีเรียกค่าทดแทนจากชู้ หรือคดีเกี่ยวกับการใช้อำนาจปกครองบุตร ซึ่งความขัดแย้งของผู้ปกครองอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้เยาว์โดยไม่รู้ตัว
ภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หากศาลประเมินพบว่าเด็ก เยาวชน หรือบุคคลในครอบครัวมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต จะสามารถประสานส่งต่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ได้รับการรักษาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างระบบดูแลแบบบูรณาการ
นางสาวเบญจพร กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของการบูรณาการการทำงานระหว่างศาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างยั่งยืนต่อไป.