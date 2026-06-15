(คลิป)นาทีระทึก! ตำรวจ บก.ปส.ควบรถ 5 คันไล่ล่ากระบะตู้ทึบ ขนยาบ้า 5 ล้านเม็ด พลิกคว่ำลงข้างทางที่โคราช

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- วงจรปิดจับภาพนาทีระทึก ตำรวจ บก.ปส. ควบรถยนต์ 5 คัน ไล่ล่าสกัดรถกระบะตู้ทึบ ขนยาบ้า 5 ล้านเม็ด มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ก่อนเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง ถ.สุรนารายณ์ อ.โนนไทย โคราช รวบคนขับได้ 1 ราย พร้อมของกลางเต็มคันรถ สารภาพรับงานขนยาเสพติดจากชายแดน จ.นครพนมเข้ากรุงเทพฯ
วันนี้ (15 มิ.ย. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ ไว้เมื่อเวลาประมาณ 08.50 น.วันนี้ ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บก.ปส.) ใช้รถยนต์จำนวน 5 คัน ไล่ติดตามและสกัดจับรถกระบะตู้ทึบ สีขาว หมายเลขทะเบียน ฒท 5164 กรุงเทพมหานคร บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ถนนสุรนารายณ์ ช่วงผ่าน อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เป็นรถต้องสงสัย ว่า ลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ
จากคลิปภาพ จะเห็นว่า มีจังหวะหนึ่งที่รถของเจ้าหน้าที่ ถูกรถต้องสงสัยเฉี่ยวชนที่ด้านท้าย หลังจากเจ้าหน้าที่พยายามขับรถเข้าปิดล้อม จอดรถขวางเส้นทาง และไล่ล่าต่อเนื่อง เป็นระยะทางกว่า 200 เมตร ซึ่งหลังจากถูกชน รถของเจ้าหน้าที่ พยายามติดตามไล่ล่าสกัดจับ จนกระทั่งรถต้องสงสัยเสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทาง เจ้าหน้าที่ จึงรีบเข้าควบคุมสถานการณ์ไว้ได้สำเร็จ
ภายหลังการตรวจค้นรถกระบะตู้ทึบคันดังกล่าว พบยาบ้าบรรจุอยู่ในถุงสีดำวางซ้อนกันอยู่ในตู้ทึบของรถกระบะ จำนวน 12 กระสอบ ประมาณ 5 ล้านเม็ด คิดเป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท จึงควบคุมตัวผู้ขับขี่ เป็นชาย 1 ราย ไปดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันตัวตนผู้ต้องหารายนี้
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การ ว่า ได้รับมอบหมายให้ลำเลียงยาเสพติดทั้งหมดมาจาก จ.นครพนม เพื่อนำไปส่งให้เครือข่ายในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยเลือกใช้เส้นทางสายรอง เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ บก.ปส. ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการลักลอบขนยาเสพติดครั้งนี้ รวมถึง ลักษณะรถต้องสงสัย จึงวางแผนติดตามและเข้าสกัดจับ กระทั่งสามารถจับกุมได้ในพื้นที่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
เบื้องต้น ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน และเตรียมนำผลการจับกุมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่กรุงเทพมหานคร พร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ดังกล่าวต่อไป