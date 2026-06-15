รมช.เกษตรฯ ลั่น ส.ป.ก.ยุคใหม่อย่าทำแค่จัดสรรที่ดิน ต้องจัดสรร"โอกาส-อนาคต"ให้เกษตรไทยด้วย

อุดรธานี - รมช.เกษตรฯ เปิดประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2569 ของ ส.ป.ก. พื้นที่ภาคเหนือ/อีสาน พร้อมเป็นสักขีพยาน MOU ระหว่าง ส.ป.ก. และ ม.ขอนแก่น เพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร และเพิ่มศักยภาพการทำงาน ย้ำชัด ส.ป.ก. ยุคใหม่ไม่ได้มีหน้าที่แค่จัดสรรที่ดิน ต้องเป็นผู้ "จัดสรรโอกาสและอนาคต" ให้เกษตรกรด้วย
วันนี้ (15 มิ.ย. ) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี นายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 4/2569 สำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ ส.ป.ก.
โดยมีนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. และ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นายวัชระพล เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ ส.ป.ก. ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมหลากหลายสาขา โดยความร่วมมือดังกล่าวจะเข้ามาช่วยสนับสนุนภารกิจของ ส.ป.ก. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน ส.ป.ก. ยังมีข้อจำกัดด้านบุคลากรหลายด้าน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ภาคสนามและเจ้าหน้าที่รังวัดแนวเขต การได้รับองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ามาช่วยสนับสนุน จะเป็นการเติมเต็มศักยภาพขององค์กร และทำให้สามารถให้บริการพี่น้องเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ ปัญหาสำคัญที่ ส.ป.ก. เผชิญอยู่ในปัจจุบัน คือการขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รังวัดแนวเขต ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อมีการบรรจุบุคลากรเข้ามาแล้ว จำนวนไม่น้อยเลือกโอนย้ายไปสังกัดกรมที่ดิน ส่งผลให้กำลังคนไม่เพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง