(คลิป)ครอบครัว “น้องเติมฝัน”เรียก 10 ล้าน-ไม่รับเจรจา!นอภ.ชงผู้ว่าฯลำปาง สั่ง ผช.ผญบ.เมาแล้วขับพ้นตำแหน่ง

ลำปาง – นอภ.ชงผู้ว่าฯสั่งพ้นเก้าอี้-ตำรวจเข้าสอบปากคำแม่น้องเติมฝัน-เหยื่อ ผช.ผญบ.เมาแล้วขับ ถึงข้างเตียงผู้ป่วย รพ.ลำปาง เบื้องต้นผู้เสียหายเรียก 10 ล้าน-ไม่รับการเจรจา พร้อมขอโรง’บาลปั้นทางเข้าห้องพิเศษ งดเยี่ยม ขณะที่แพทย์เลื่อนผ่าตัดเป็นพรุ่งนี้ พ่อเผยลูกมาในร่างผีเสื้อ-บินเกาะหัวเตียงเฝ้าแม่ทุกคืนตั้งแต่วันแรก
สายวันนี้(15 มิ.ย.) พ.ต.ท.วิเชียร ใจสันกลาง สารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าสอบปากคำแม่เมย์ แม่น้องเติมฝัน เหยื่อเมาแล้วขับ หลังเกิดเหตุ นายเดช ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลพิชัย อ.เมืองลำปาง ขับรถขณะมึนเมาสุราจนเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชน 3 พ่อแม่ลูก ขณะเดินอยู่ข้างถนนหลังออกจากร้านกาแฟเพื่อจะเดินไปที่รถ
ซึ่งเป็นผลทำให้แม่เมย์บาดเจ็บสาหัส ขาหัก 2 ท่อน ขณะนี้ยังต้องรักษาตัวที่ รพ.ลำปาง แพทย์เลื่อนนัดทำการผ่าตัดเป็นวันพรุ่งนี้(16 มิ.ย.) ขณะที่น้องเติมฝันลูกชายวัย 2 ขวบเสียชีวิต ซึ่งได้นำศพไว้ที่วัดศรีเกิด รอการฌาปนกิจหลังจากที่แม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้
พนักงานสอบสวนเดินทางมาสอบปากคำเพิ่มเติม ฝั่งผู้เสียหายคือ แม่เมย์-พ่อดุ๊ก รวมถึงเจ้าของรถเก๋งสีขาวที่ถูกชนด้วย โดยเบื้องต้น แม่เมย์ ครอบครัวน้องเติมฝัน เรียกค่าเสียหาย 10 ล้านบาท ส่วนเจ้าของรถเก๋งสีขาวเรียกค่าเสียหาย 500,000 บาท
แม่เมย์ระบุว่าสิ่งที่เรียกร้องไปไม่คุ้มกับที่สูญเสียลูกชายที่ตนเองและสามีรอคอย และชีวิตของตนจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกลับคืนมาไม่ได้ ทั้งสภาพจิตใจและร่างกายซึ่งก็จะไม่ปกติอีกต่อไป การทำงงานทั้งตนและสามีด้วย ซึ่งต้องขอบอกไปถึงฝั่งคู่กรณีว่าไม่ต้องพยายามเข้ามาพบแล้ว เพราะตนเองไม่รับการเจรจา ขอไปจบที่ชั้นศาลเพียงอย่างเดียว เพราะถือว่าเลยเวลานั้นมาแล้ว หากตั้งใจมารับผิดชอบตั้งแต่แรกก็อาจจะยังพอรับได้ แต่ตอนนี้สายเกินไปแล้ว
ล่าสุดแม่เมย์ได้ให้ทางโรงพยาบาลปิดกั้นประตูทางเข้าห้องพิเศษโดยใส่กุญแจไว้ ห้ามผ่านเข้ามาที่ห้องโดยตรง และให้ทำป้าย งดเยี่ยมมาติดไว้ อนุญาตเพียงผู้ที่ใกล้ชิดเท่านั้น
และที่สะเทือนใจคือ พ่อดุ๊กชี้ให้ดูผีเสื้อที่บินอยู่ในห้องตั้งแต่วันที่แม่เมย์เข้ารักษาตัว ว่าบินตามมาจากวัด เชื่อว่าเป็นน้องเติมฝันที่มาเฝ้าแม่เมย์ กลางคืนก็จะบินมาเกาะที่หัวเตียง กลางวันก็จะบินอยู่ในห้องไม่ไปไหนเลย
ทั้งนี้ นายเดชถูกพนักงานสอบสวนตั้งข้อหานายเดช ขับรถขณะเมาสุราทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และ บาดเจ็บสาหัส ทรัพย์สินเสียหาย และวันเดียวกันนี้ทางอำเภอเมืองลำปาง ได้สรุปผลสอบสวนข้อเท็จจริงและได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง สั่งให้พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมกับจะช่วยเหลือติดตามการเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอีกทางหนึ่งด้วย