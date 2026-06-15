ระทึกแต่เช้า! บัสพนักงานพุ่งชนรถนักเรียนใน จ.ปราจีนบุรี เจ็บหลายราย

ปราจีนบุรี-ระทึกแต่เช้า รถบัสรับ-ส่งพนักงานพุ่งชนรถนักเรียนใน อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ทำบาดเจ็บหลายราย กู้ภัยฯเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล 3แห่งในพื้นที่
เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ (15 มิ ย.) ได้เกิดอุบัติเหตุรถบัสรับ-ส่งพนักงาน ชนกับรถรับ-ส่งนักเรียน บริเวณหน้าหมู่บ้านเดอะสปริง หมู่ 8 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จนทำให้มีนักเรียนบาดเจ็บหลายราย หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรี ได้เร่งลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือใ
พบจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านเดอะสปริง โดยมีรถบัสรับ-ส่งพนักงาน สีขาว หมายเลขทะเบียน 30-0842 ปราจีนบุรี ข้างรถระบุชื่อบริษัทสกุลหลี สภาพด้านหน้าฝั่งคนขับชนติดอยู่กับท้ายรถบรรทุก 6 ล้อยี่ห้อฮีโน่ สีขาว หมายเลขทะเบียน 81-2303 ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นรถที่ใช้รับ-ส่งนักเรียน
และมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 17 คน เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ต้องเร่งทำการปฐมพยาบาล และนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จำนวน 8 ราย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จำนวน 4 ราย และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำนวน 5 ราย ไม่พบผู้ใดมีอาการบาดเจ็บสาหัส