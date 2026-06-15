นรข.เจอกองริมโขงอีกกว่า 6 ล้านเม็ด!แก๊งค้ายายัดถุงดำขนขึ้นฝั่งชายแดนเวียงแก่นกลางดึก

เชียงราย – ทหารเรือ นรข.เชียงราย ยึดยานรกกองฝั่งโขงอีกกว่า 6 ล้านเม็ด..พบแก๊งค้ายาขนยัดกระสอบมัดถุงดำอำพราง คาดลำเลียงล่องเรือส่งขึ้นฝั่งชายแดนเวียงแก่นกลางดึก ถึง 17 กระสอบ
วันนี้ (15 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ทหารเรือ สถานีเรือเชียงของ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย ได้ตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ได้จำนวน 17 ใบ ภายในบรรจุยาบ้าเป็นจำนวนมาก
หลังจาก น.อ.ภากร มาเนียม ผบ.นรข.เขตเชียงราย ได้สั่งการให้ ร.อ.ธนกร ฤทธิ์จอหอ หัวหน้าสถานีเรือเชียงของ นำกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ซึ่งมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนระหว่าง อ.เชียงของ-อ.เวียงแก่น ตลอดคืนที่ผ่านมา
กระทั่งเวลาประมาณ 20.30 น.(14 มิ.ย.) ขณะชุดปฏิบัติการ นรข.ตรวจตราไปถึงริมฝั่งน้ำโขงพื้นที่หมู่บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ก็พบว่าบริเวณช่องทางขึ้นลงบันไดติดแม่น้ำโขงเขตหมู่บ้านดังกล่าวมีกองถุงพลาสติกใบใหญ่วางกองอยู่เป็นที่น่าสงสัย จึงเข้าไปตรวจสอบ
พบถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มกระสอบฟางนับรวมกันได้จำนวน 17 ใบ แต่ไม่พบบุคคลใดอยู่บริเวณดังกล่าว เมื่อเปิดพิสูจน์ดูภายในกระสอบพบเป็นยาบ้ารวมกันกว่า 6,024,000 เม็ด จึงประสานฝ่ายปกครอง อ.เวียงแก่น ทหารพราน ร้อย ทพ.3103 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงแก่น ฯลฯ เข้าร่วมตรวจสอบของกลางเพิ่มเติมพบที่ห่อบรรจุยาเสพติดล็อตนี้ล้วนประทับตราเป็นอักษรภาษาอังกฤษสีแดง Y1 และที่ซองบรรจุชั้นในสุดเป็นสีชมพู
เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดยาเสพติดทั้งหมดไว้เป็นของกลางและนำส่ง สภ.เวียงแก่น เพื่อขยายผลตามกฎหมายต่อไป.