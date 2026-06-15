สลด! ไฟไหม้บ้านกลางดึกโพธาราม คลอกชายพิการวัย 61 ดับคาเตียง คาดไฟฟ้าลัดวงจร

ราชบุรี – เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักกลางดึกในพื้นที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพลิงลุกลามวอด 2 หลัง เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงหลายพื้นที่ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ ก่อนพบร่างเจ้าของบ้าน เป็นผู้พิการครึ่งซีก ถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่ภายในบ้าน ขณะที่ตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อเวลา 23.00 น.วานนี้( 14 มิ.ย.) ร.ต.ต.ณธีพัฒน์ กุลวัฒนชัยสิริ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.โพธาราม รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จึงประสานรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด เทศบาลเจ็ดเสมียน เทศบาลโพธาราม เทศบาลเขาขวาง เทศบาลหนองกลางนา และเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างราชบุรี เข้าระงับเหตุ
ในที่เกิดเหตุเป็นซอยแคบ พบเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านปูนชั้นเดียว เลขที่ 92/1 ซึ่งเป็นบ้านของนายเกษม ทองเกิด อายุ 61 ปี ก่อนลุกลามไปยังบ้านไม้ยกสูงเลขที่ 92 ซึ่งอยู่ติดกัน เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ชาวบ้านแจ้งว่า นายเกษม เจ้าของบ้าน ซึ่งเป็นผู้พิการครึ่งซีกและใช้รถสามล้อโยกในการดำรงชีวิต ได้หายตัวไป และคาดว่ายังติดอยู่ภายในบ้าน เนื่องจากพบรถสามล้อโยกถูกไฟไหม้
ภายหลังเพลิงสงบ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในบ้าน ก่อนพบร่างนายเกษมถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่บริเวณเตียงนอน ใกล้กับรถสามล้อโยกที่ถูกไฟเผาเสียหาย จึงประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลเจ็ดเสมียนร่วมชันสูตรพลิกศพ ก่อนนำร่างส่งโรงพยาบาลราชบุรี เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายไฟฟ้าลัดวงจรดังเป็นระยะหลายครั้ง เมื่อตรวจสอบพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านของนายเกษม และลุกลามไปยังบ้านข้างเคียง จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่เพียงลำพัง ไม่มีครอบครัว ประกอบอาชีพเก็บของเก่าขายเลี้ยงชีพ โดยแม้จะเป็นผู้พิการแต่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยรถสามล้อโยก
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนสันนิษฐานว่า สาเหตุเพลิงไหม้อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ส่วนผู้เสียชีวิตคาดว่าหนีออกจากบ้านไม่ทัน จึงถูกไฟคลอกเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แท้จริง ขณะที่มูลค่าความเสียหายยังอยู่ระหว่างการประเมิน หลังสอบปากคำเจ้าของบ้านอีกหลังและผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป.