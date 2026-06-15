(คลิป)ญาติลุงคนนั้นให้ลบ!?สาวร้านก๋วยเตี๋ยวโพสต์คลิป ผช.ผญบ.เมาขับชน “น้องเติมฝัน ดับ-แม่เมย์ สาหัส”โดนบุกบอกลบ

ลำปาง – คดี ผช.ผญบ.เมาแล้วขับ ชนน้องเติมฝัน วัย 2 ขวบ ดับ-แม่เมย์ สาหัส ขาหัก 2 ท่อน..เรื่องลามข้ามหมู่บ้าน เมื่อสาวเจ้าของร้านอาหาร-ก๋วยเตี๋ยว โพสต์คลิปวงจรปิดขณะเกิดเหตุ เมียผู้นำอีกหมู่บ้านบุกถึงบ้านอ้างฝ่ายผู้ช่วยฯไม่พอใจให้ลบคลิป เจ้าตัวท้าแน่จริงมาหาเลย และไม่ยอมลบเพราะโมโหที่ผู้ก่อเหตุยังไม่มีความรับผิดชอบ
นางสาวแหม่ม เจ้าของร้านอาหารในพื้นที่ตำบลเสด็จ อ.เมืองลำปาง ได้นำคลิปจากกล้องวงจรปิดในร้านมาเผยแพร่ พร้อมระบุว่า เมียผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ขับ จยย.มาต่อว่าให้ลบคลิปข่าว เด็ก 2 ขวบเสียชีวิต ปรึกษาทีมทนายหน่อยค่ะ ตอนนี้ทางญาติของลุงคนนั้น คนที่ชนเด็ก 2 ขวบเสียชีวิต เขาไม่พอใจที่โพสต์ด่าบ่าดุง(ลุง)เดช
เนื่องจากคลิปที่ลงมีคนดูพุ่งไปล้านกว่า คนคอมเมนต์ด่ามันเยอะ เลยไม่พอใจ ฝากผู้ใหญ่บ้านมาบอก จะมาเอาเรื่องกับเรา แล้วตอนนี้แม่ฉันกลัวพวกนั้นจะมาทำร้าย เพราะบ้านหนูอยู่ไม่ไกลกับพวกมัน เสียค่าปรับไม่ว่า..
ทั้งนี้เมื่อดูคลิปกล้องวงจรปิดจะเห็นหญิงคนหนึ่งขี่ จยย. เข้าพบสาวเจ้าของร้านขายอาหารและก๋วยเตี๋ยว ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเสด็จ และมาถามว่า..แหม่มได้โพสต์ด่าใครไหมก่อนที่จะบอกว่า ฝ่ายทาง ผช.ผญบ.ฝากบอกผ่านมาทางผู้ใหญ่บ้านของเรา ให้มาบอกแหม่มให้ลบคลิป เพราะญาติผู้ก่อเหตุไม่พอใจที่มีคนไปด่าเขามาก
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าหากมีคนด่าก็คงด่ากันทั้งประเทศเป็นล้านๆคน หากจะมาเอาเรื่องก็ให้มา ตนเองรออยู่และจะไม่ลบคลิปแน่นอน
ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปสอบถาม “แหม่ม” ที่มาเปิดร้านเพิ่มอีก 1 ร้าน ในหมู่บ้านที่ ผช.ผญบ.ต้นเรื่อง ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่า ก่อนหน้านี้ตนได้แชร์ข่าวและคลิปที่ได้รับการเผยแพร่จากสำนักข่าวต่างๆ รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิด ลงในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัว และมีคนเข้าไปดูเป็นหลักล้านคน กระทั่งมีเมียผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของตนเองที่อยู่คนละตำบลมาบอกให้ลบ
เขาบอกว่า ญาติของผู้ก่อเหตุ ฝากบอกผ่านมาทางผู้ใหญ่บ้านที่ตนอยู่ ว่า..ญาติผู้ก่อเหตุไม่พอใจและให้ลบคลิป ตนจึงบอกว่าจะไม่ยอมลบคลิปอย่างแน่นอน เพราะจนถึงขณะนี้ผู้ก่อเหตุก็ยังไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
“หลังจาก ภรรยาของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาบอกตนให้ลบคลิปยิ่งโมโห และถือว่าเป็นการเอาตำแหน่งหน้าที่มาข่มขู่ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เรื่องของตนเอง”
เมื่อสอบถามนายกล้าณรงค์ คำพิโรจน์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยยาง ตำบลเสด็จ บอกว่าไม่ได้บอกใครไปคุย แต่ญาติของผู้ก่อเหตุประสานมาจริง ลักษณะอยากให้ปรามลูกบ้านที่ไปโพสต์ต่อว่ารุนแรง แต่ตนก็แค่รับฟังเพราะไม่ได้เล่นโซเชียลฯและยังไม่ได้เห็นข้อความต่างๆที่อีกฝ่ายบอกมา แต่ยืนยันว่าผู้ช่วยฯหญิงยังไม่ได้ไปบอกลูกบ้าน พร้อมกับโทรศัพท์เรียกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้หญิงมาสอบถาม
ซึ่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหญิงก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปพบกับลูกบ้าน ผู้สื่อข่าวจึงนำคลิปออกมาให้ดู ทุกคนจึงรู้ว่าเป็นภรรยาของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ชายอีก 1 คน ไปพูดกับลูกบ้าน ซึ่งทุกคนไม่ทราบเรื่อง เพราะเพิ่งได้รับการประสานจากฝ่ายผู้ก่อเหตุเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ก็ไม่คิดว่า ภรรยาของผู้ช่วยฯจะรีบไปต่อว่าลูกบบ้านแบบนั้น แต่ก็อาจด้วยควาวมหวังดีเพราะลูกบ้านมีร้านค้าอยู่พื้นที่ของผู้ก่อเหตุด้วย
และเพื่อความสบายใจของลูกบ้าน ผู้ใหญ่บ้านจึงได้พาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหญิง ไปพบกับนางสาวแหม่มที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อสอบถามและอธิบายที่มาที่ไปให้ทราบ จะได้ไม่เข้าใจผิดว่า ผู้ใหญ่บ้านซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น ใช้อำนาจมาแทรกแซง เพียงแต่ห่วงไม่อยากให้เกิดผลกระทบใดๆเท่านั้น ซึ่งทางนางสาวแหม่มก็เข้าใจ