ระทึก! นักวิ่ง 2 คนหลงป่าเขาฉลาก ศรีราชา กู้ภัยระดม 20 นายเดินเท่าค้นหากลางคืน ก่อนช่วยออกมาได้ปลอดภัย

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 20 นาย พร้อมอุปกรณ์เดินป่า เข้าค้นหานักวิ่งชาย-หญิง 2 คน ที่หลงเส้นทางระหว่างวิ่งเทรลบนเขาฉลาก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หลังเปลี่ยนใช้เส้นทางใหม่จนหลงอยู่กลางป่าในช่วงค่ำ ก่อนใช้เวลาค้นหากว่า 1 ชั่วโมง จึงพบตัวในสภาพอิดโรยและสามารถพาลงจากเขาได้อย่างปลอดภัย
เมื่อเวลา 19.00 น. วันนี้( 14 มิถุนายน 2569) ศูนย์วิทยุแจ้งเหตุกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา จังหวัดชลบุรี รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนักท่องเที่ยวที่หลงป่าอยู่บริเวณเส้นทางวิ่งเทรลเขาฉลาก หมู่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 20 นาย พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย อาทิ ไฟฉาย เชือก อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และเครื่องมือสำหรับเปิดเส้นทาง เข้าตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่แบ่งกำลังออกเป็น 2 ชุด เดินเท้าเข้าพื้นที่ พร้อมประสานติดต่อผู้สูญหายทางโทรศัพท์มือถือ ทราบชื่อคือ นายศราวุฒิ สมเจริญ อายุ 32 ปี และนางสาวทิพวรรณ เหลืองอ่อน อายุ 29 ปี ซึ่งได้ส่งพิกัด GPS ให้เจ้าหน้าที่เป็นแนวทางในการค้นหา
ทีมกู้ภัยต้องเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ป่าระยะทางประมาณ 500 เมตร ซึ่งเป็นเส้นทางลาดชัน มีต้นไม้และกิ่งไม้หนาทึบ ประกอบกับเป็นช่วงพลบค่ำ ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง เจ้าหน้าที่จึงใช้ไฟฉายและตะโกนเรียกผู้สูญหายตลอดเส้นทาง
หลังใช้เวลาค้นหาประมาณ 30 นาที เจ้าหน้าที่พบผู้สูญหายทั้ง 2 คนอยู่ในสภาพอิดโรยและอ่อนแรง แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง จึงให้ดื่มน้ำและพักฟื้น ก่อนพาเดินลงจากเขาได้อย่างปลอดภัย
จากการสอบถาม นายศราวุฒิ เปิดเผยว่า ตนและเพื่อนมาวิ่งออกกำลังกายบนเขาฉลากเป็นประจำ แต่ครั้งนี้ต้องการทดลองใช้เส้นทางใหม่ หลังขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วจึงเลือกเลี้ยวขวาเพื่อลงเขาตามเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย โดยอาศัยการนำทางจากระบบ GPS
อย่างไรก็ตาม เมื่อเดินลึกเข้าไปในป่า กลับไม่พบทางออก ประกอบกับแสงธรรมชาติเริ่มหมด ทำให้มองเห็นเส้นทางได้ยาก จึงตัดสินใจหยุดอยู่กับที่และโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ผู้ประสบเหตุ ระบุว่า ภายในป่ามืดและชื้นมาก มองเห็นได้เพียงระยะประมาณ 4-5 เมตร ต้องอาศัยไฟฉายในการส่องทาง โดยทีมกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 19.00 น. เริ่มปฏิบัติการค้นหาเวลา 19.30 น. ก่อนพบตัวผู้ประสบเหตุเมื่อเวลาประมาณ 20.40 น. และสามารถช่วยเหลือพาลงจากเขาได้อย่างปลอดภัยทั้งสองคน.