เพชรบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร

เพชรบุรี – จังหวัดเพชรบุรีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีผู้บริหารจังหวัด ข้าราชการทุกภาคส่วน และพสกนิกรร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อน้อมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
เมื่อเวลา 18.00 น. วันนี้( 14 มิ.ย.) ณ หอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยมีพระครูวิสิฐพัชราจารย์ วิ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ภายในพิธีมีคณะผู้บริหารจังหวัด ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเพชรบุรี พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดปกติขาวไว้ทุกข์และชุดสุภาพสีดำ เข้าร่วมพิธีด้วยความสงบสำรวม เพื่อร่วมถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
จังหวัดเพชรบุรีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ระหว่างวันที่ 13–19 มิถุนายน 2569 เวลา 18.00 น. ของทุกวัน พร้อมเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ผ่านการร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและอุทิศถวายพระกุศลแด่พระองค์ท่านอย่างสมพระเกียรติ.