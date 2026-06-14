นครปฐมประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระกุศลแด่ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมพิธี 15 วันทั่วทั้งจังหวัด

นครปฐม – จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พร้อมกำหนดจัดพิธีต่อเนื่องเป็นเวลา 15 วัน ครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เวลา 17.00 น. วันนี้( 14 มิ.ย.) นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสใน พิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม อุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
โดยมี พระธรรมวชิรเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชาชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
จังหวัดนครปฐมกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศล ระหว่างวันที่ 13–27 มิถุนายน 2569 เวลา 17.00 น. รวม 15 วัน พร้อมกันทั้ง 7 อำเภอ ประกอบด้วย ซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม, วัดบางไผ่นารถ อำเภอบางเลน, วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน, วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี, วัดสามง่าม อำเภอดอนตูม, วัดบ่อน้ำจืด อำเภอกำแพงแสน และวัดสาลวัน อำเภอพุทธมณฑล
ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐมได้เชิญชวนข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน