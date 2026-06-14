ผู้ว่าฯ ประจวบฯ ลงนาม MOU “ครัวชุมชนสู่สากล” ยกระดับร้านอาหาร-แผงลอย หนุนท่องเที่ยวยั่งยืน

ประจวบคีรีขันธ์ –ประจวบฯ เดินหน้ายกระดับมาตรฐานอาหารท้องถิ่นสู่ระดับสากล โดยผนึกกำลังภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการ "ครัวชุมชนสู่สากล ในการพัฒนาร้านอาหารและแผงลอย เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน" มุ่งสร้างมาตรฐานด้านอาหาร เสริมศักยภาพการท่องเที่ยว และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
วันนี้( 14 มิ.ย.) นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการ "ครัวชุมชนสู่สากล ในการพัฒนาร้านอาหารและแผงลอย เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน" ที่ปราณบุรี คาบาน่า รีสอร์ท อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภายในพิธีมี ดร.จิต สิริกร หน่อทิม นายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และประธานภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการร้านค้าอาหารและตลาดสด กลุ่ม 8 จังหวัดภาคกลางตะวันตก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ประกอบการร้านอาหาร พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
ดร.จิต กล่าวว่า การจัดทำบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการค้าอาหารและตลาดสด 8 จังหวัดภาคกลางตะวันตก และพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอาหารท้องถิ่นให้สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน พร้อมยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ
ทั้งนี้ โครงการมีเป้าหมายสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการยกระดับมาตรฐานอาหารในทุกมิติ เพื่อผลักดันอาหารท้องถิ่นให้เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในอนาคต