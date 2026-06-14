(คลิป)ภาคประชาชนเดินเกมใหม่ ล่าชื่อคนเชียงใหม่ร่วมดัน ‘ข้อบัญญัตินกพิราบ’ หลังติดด่านสภาฯ

เชียงใหม่ - เครือข่าย “เทศบาลประชาชน” เดินเกมใหม่แก้ปัญหานกพิราบสร้างความเดือดร้อน..ตั้งโต๊ะล่าชื่อคนเชียงใหม่ดัน “ข้อบัญญัตินกพิราบ” หลังชงเข้าสภาเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วไร้เสียงรับรอง
วันนี้ (14 มิ.ย.) เครือข่าย “เทศบาลประชาชน” เปิดตัวแคมเปญ “3,000 คน ประชาชนส่งเสียง” ชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมลงชื่อเสนอร่าง “เทศบัญญัติการรักษาความสะอาดและการควบคุมเหตุเดือดร้อนรำคาญจากนกพิราบในพื้นที่สาธารณะ” ฉบับภาคประชาชน เพื่อผลักดันให้เทศบาลนครเชียงใหม่นำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากร่างเทศบัญญัติในเนื้อหาใกล้เคียงกัน ซึ่งเคยถูกเสนอผ่านสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ไม่ได้รับเสียงรับรองจากสมาชิกสภาเพียงพอที่จะเข้าสู่วาระพิจารณา ทำให้ภาคประชาชนหันมาใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติได้โดยตรง
แม้ประเด็น “นกพิราบ” จะถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่สำหรับคนในพื้นที่เมืองเก่า ปัญหาดังกล่าวสะสมต่อเนื่องมาหลายปี ทั้งมูลนกที่สร้างความสกปรก ผลกระทบต่อสุขอนามัย ความเสียหายต่ออาคารและโบราณสถาน ตลอดจนภาพจำของเมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ โดยเฉพาะบริเวณข่วงประตูท่าแพ ซึ่งเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากและมักถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างของปัญหา
บรรยากาศในวันนี้ เครือข่ายเทศบาลประชาชนได้ตั้งจุดรณรงค์บริเวณข่วงประตูท่าแพ เปิดรับรายชื่อจากประชาชน พร้อมแจกเอกสารอธิบายสาระสำคัญของร่างเทศบัญญัติ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดทางกฎหมาย ท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมา
ฝ่ายผู้ผลักดันย้ำว่า จุดมุ่งหมายของข้อบัญญัติไม่ใช่การกำจัดหรือทำร้ายนกพิราบ แต่เป็นการจัดการต้นเหตุของปัญหาผ่านการกำหนดกติกาการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน เช่น การควบคุมการให้อาหารหรือการทิ้งเศษอาหารที่ทำให้นกพิราบรวมฝูงจนก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ
นายธีรวุฒิ แก้วฟอง หนึ่งในแกนนำเครือข่าย กล่าวว่า การที่ร่างข้อบัญญัติไม่สามารถเดินหน้าผ่านกลไกของสภา ไม่ได้หมายความว่าประเด็นนี้จะสิ้นสุดลง เพราะกฎหมายยังเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการกำหนดกติกาของเมืองด้วยตนเอง และเชื่อว่าหากคนเชียงใหม่ร่วมกันลงชื่อ 3,000 รายชื่อ เป้าหมายดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้จริง
สำหรับผู้ร่วมลงชื่อจะต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการเข้าชื่อตามกฎหมายไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ ต้องลงนามในเอกสารตัวจริงพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านบูทรับลงชื่อเคลื่อนที่ จุดลงชื่อถาวร หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์