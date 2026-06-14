พบศพแรงงานเมียนมาลอยแม่น้ำแควน้อย หลังหนีกระโดดน้ำหลบจับกุม จนท.ค้นหา 3 วัน

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่พบศพแรงงานชาวเมียนมาที่กระโดดลงแม่น้ำแควน้อยเพื่อหลบหนีการจับกุม ลอยขึ้นอืดห่างจากจุดเกิดเหตุราว 2 กิโลเมตร หลังระดมกำลังค้นหานาน 3 วัน ขณะที่เพื่อนร่วมทางอีกรายได้รับการช่วยเหลือและถูกดำเนินคดีฐานลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
วันนี้( 14 มิ.ย.) ว่าที่ พ.ต.ต.กสานต์ พารา สารวัตรสอบสวน สภ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รับแจ้งจากชุดค้นหาว่าพบร่างชายลอยอยู่กลางแม่น้ำแควน้อย พื้นที่หมู่ 7 ตำบลไทรโยค ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 2 กิโลเมตร จึงรายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบศพชายนอนคว่ำหน้าลอยอยู่ในน้ำ สภาพขึ้นอืดและเริ่มเน่าเปื่อย สวมเสื้อยืดสีดำ กางเกงกีฬาขาสั้นสีดำ และถุงเท้าสีดำ เจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์นำศพขึ้นฝั่ง ก่อนส่งไปชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และคำยืนยันจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลไทรโยค พบว่าผู้เสียชีวิตเป็นแรงงานชาวเมียนมาที่กระโดดลงแม่น้ำแควน้อยหลบหนีการจับกุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เวลาประมาณ 15.00 น. นายพีร พวงมาลี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไทรโยค ที่ ทย.5 (แม่น้ำน้อย) ว่ามีชาวบ้านแจ้งพบชายต้องสงสัย 2 คน สะพายเป้เดินเข้ามาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ แต่ทั้งสองคนวิ่งหลบหนีเข้าป่า ทำให้ไม่สามารถติดตามตัวได้
ต่อมาเช้าวันที่ 12 มิถุนายน เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) บ้านดาวดึงส์ ตรวจพบชายต้องสงสัยทั้งสองหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลไทรโยค จึงเข้าปิดล้อมเพื่อขอตรวจสอบ แต่ทั้งคู่กลับวิ่งหลบหนีและกระโดดลงแม่น้ำแควน้อย ซึ่งมีกระแสน้ำไหลเชี่ยว
เจ้าหน้าที่พร้อมชาวบ้านสามารถช่วยเหลือชายคนหนึ่งขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัย ก่อนพบว่าเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ไทรโยค ดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนชายอีกคนถูกกระแสน้ำพัดสูญหาย
หลังเกิดเหตุ ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการค้นหาชั่วคราว โดยมีนายประกอบ เซี่ยงหลิว นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยค เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และนายพีร พวงมาลี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค เป็นผู้ประสานงานหลัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และทีมกู้ภัยทางน้ำมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ ระดมค้นหาทั้งทางผิวน้ำและใต้น้ำ กระทั่งพบศพในช่วงเช้าวันที่ 14 มิถุนายน
ส่วนแรงงานชาวเมียนมาที่ได้รับการช่วยเหลือ ขณะนี้อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่ สภ.ไทรโยค ขณะที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนด้านนิติเวชและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป