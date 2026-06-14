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ศุลกากรบุกทลาย! แหล่งขายแบรนด์เนมปลอมเมืองโคราช ได้ของกลางกว่า 3,000 ชิ้น เผยโทษหนักคุก 10 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ศุลกากรช่องจอมบุกทลายแหล่งจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมปลอม 3 ร้าน เมืองโคราช ได้ของกลางกว่า 3,000 ชิ้น มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 15 ล้าน เผยโทษหนักจำคุกถึง 10 ปี

วันนี้ (14 มิ.ย. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ นายด่านศุลกากรช่องจอม พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรช่องจอม สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ได้นำหมายศาลเข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมทั้ง 3 ร้าน ภายในตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวพบการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์


จากการตรวจสอบพบว่าสินค้าที่ร้านค้านำมาจำหน่ายนั้นเป็นสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้าแบรนด์ อาดิดาส ไนกี้ คล็อค นอกจากรองเท้าแล้วเจ้าหน้าที่ยังพบสินค้าแบรนด์เนมอีกหลายรายการทั้งกระเป๋าและเสื้อผ้า รวมสินค้าปลอมที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดเอาไว้ทั้งหมดกว่า 3,000 รายการ มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 15,500,000 บาท


สำหรับผู้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวนั้นเข้าข่ายการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร มาตราที่ 242 คือ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยความผิดฐาน "ลักลอบหนีศุลกากร" ครอบครองการนำเข้า-ส่งออกของที่ยังไม่ผ่านพิธีการศุลกากร หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าจากสถานที่ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือโทษปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาสินค้า (ซึ่งรวมค่าอากรขาเข้าแล้ว) หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมไปถึงมาตรา 246 เป็นบทบัญญัติว่าด้วยความผิดฐานรับไว้ด้วยประการใดๆ ซึ่งของลักลอบหนีศุลกากร ของหลีกเลี่ยงอากร หรือของที่ฝ่าฝืนข้อห้าม/ข้อจำกัด ซึ่งมีโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ















ศุลกากรบุกทลาย! แหล่งขายแบรนด์เนมปลอมเมืองโคราช ได้ของกลางกว่า 3,000 ชิ้น เผยโทษหนักคุก 10 ปี
ศุลกากรบุกทลาย! แหล่งขายแบรนด์เนมปลอมเมืองโคราช ได้ของกลางกว่า 3,000 ชิ้น เผยโทษหนักคุก 10 ปี
ศุลกากรบุกทลาย! แหล่งขายแบรนด์เนมปลอมเมืองโคราช ได้ของกลางกว่า 3,000 ชิ้น เผยโทษหนักคุก 10 ปี
ศุลกากรบุกทลาย! แหล่งขายแบรนด์เนมปลอมเมืองโคราช ได้ของกลางกว่า 3,000 ชิ้น เผยโทษหนักคุก 10 ปี
ศุลกากรบุกทลาย! แหล่งขายแบรนด์เนมปลอมเมืองโคราช ได้ของกลางกว่า 3,000 ชิ้น เผยโทษหนักคุก 10 ปี
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