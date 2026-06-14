ศุลกากรบุกทลาย! แหล่งขายแบรนด์เนมปลอมเมืองโคราช ได้ของกลางกว่า 3,000 ชิ้น เผยโทษหนักคุก 10 ปี

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ศุลกากรช่องจอมบุกทลายแหล่งจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมปลอม 3 ร้าน เมืองโคราช ได้ของกลางกว่า 3,000 ชิ้น มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 15 ล้าน เผยโทษหนักจำคุกถึง 10 ปี
วันนี้ (14 มิ.ย. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ นายด่านศุลกากรช่องจอม พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรช่องจอม สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ได้นำหมายศาลเข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมทั้ง 3 ร้าน ภายในตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวพบการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
จากการตรวจสอบพบว่าสินค้าที่ร้านค้านำมาจำหน่ายนั้นเป็นสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้าแบรนด์ อาดิดาส ไนกี้ คล็อค นอกจากรองเท้าแล้วเจ้าหน้าที่ยังพบสินค้าแบรนด์เนมอีกหลายรายการทั้งกระเป๋าและเสื้อผ้า รวมสินค้าปลอมที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดเอาไว้ทั้งหมดกว่า 3,000 รายการ มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 15,500,000 บาท
สำหรับผู้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวนั้นเข้าข่ายการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร มาตราที่ 242 คือ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยความผิดฐาน "ลักลอบหนีศุลกากร" ครอบครองการนำเข้า-ส่งออกของที่ยังไม่ผ่านพิธีการศุลกากร หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าจากสถานที่ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือโทษปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาสินค้า (ซึ่งรวมค่าอากรขาเข้าแล้ว) หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมไปถึงมาตรา 246 เป็นบทบัญญัติว่าด้วยความผิดฐานรับไว้ด้วยประการใดๆ ซึ่งของลักลอบหนีศุลกากร ของหลีกเลี่ยงอากร หรือของที่ฝ่าฝืนข้อห้าม/ข้อจำกัด ซึ่งมีโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ