สังคมป่วย!นักเรียน ป.3 ถือมีดพร้าไล่ทำร้ายครู เผยเด็กบ้านแตก/มีปัญหาทางจิตเวช

สกลนคร-เหตุการณ์น่าสลดใจเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองสกลนคร เมื่อเด็กชายเอ (นามสมมติ) วัยประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อเหตุถือมีดพร้าไล่ทำร้ายครูและเพื่อนนักเรียน ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วทั้งโรงเรียน แต่โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ข้อมูลจาก มูลนิธิต้นอ้อเป็นหนึ่ง ทราบว่า เด็กชายรายนี้ทะเลาะกับเพื่อน ครูประจำชั้นเลยห้าม อย่าทะเลาะกัน แต่เด็กไม่พอใจ จึงแจ้งให้ผู้ปกครองให้ทราบ ต่อมาหลังจากกลับบ้านไปเด็กได้ย้อนกลับเข้ามาโรงเรียนถือมีดเข้ามาโรงเรียน ตั้งใจจะมาทำร้ายครูประจำชั้นที่ตักเตือนตอนทะเลาะกันกับเพื่อน ครูก็ได้วิ่งหนี จนเด็กแตกตื่นกระทั่งภารโรงได้หลอกล่อน้องไปบริเวณสนามเด็กเล่นเกลี้ยกล่อมให้วางมีดลงสำเร็จ
นายนรินทร์ หาญมนตรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าปอแดง เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (12 มิถุนายน 2569) ได้มีเหตุการณ์เด็กนักเรียนชั้น ป.3 ก่อเหตุจะทำร้ายครูตามที่ปรากฏในคลิป
เด็กคนนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่ต้องรับยาจากแพทย์อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเกิดอารมณ์โกรธ เด็กจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ จึงต้องแสดงออกด้วยการกระทำรุนแรงเพื่อเป็นการระบายอารมณ์ ซึ่งมักเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นบ่อยครั้ง
ตนในฐานะผู้นำหมู่บ้านมีความเป็นห่วงเด็กรายนี้อย่างมาก เนื่องจากอาศัยอยู่กับย่าซึ่งมีอายุมากแล้ว จึงไม่สามารถดูแลเด็กได้เต็มที่ อีกทั้งย่าอาจลืมให้ยาเด็กในวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จึงอยากวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจัง เพื่อให้เด็กได้รับการรักษาที่ถูกต้องและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อีกครั้ง
ข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านยังระบุอีกว่า เด็กชายเอมีประวัติเข้ารับการรักษาด้านจิตเวชมาเป็นเวลานานตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล โดยเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เปราะบาง พ่อแม่แยกทางกัน และขาดผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างความกังวลเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา แต่ยังสะท้อนถึงช่องว่างในระบบการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางของสังคมไทย
ซึ่งคำถามสำคัญที่สังคมกำลังตั้งข้อสังเกตคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบติดตาม ดูแลและช่วยเหลือครอบครัวเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอแล้วหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียในอนาคต