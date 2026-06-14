(คลิป)ประชาชน-นทท.ไทยหลั่งไหล เที่ยวชมดินแดนประวัติศาสตร์สู้รบ “ตาควาย-เนิน350” ในวันสุดท้าย

สุรินทร์–ประชาชน -นทท.ชาวไทยหลั่งไหล เที่ยวชมปราสาทตาควาย-เนิน 350 ในวันสุดท้าย หลังกกล.สุรนารี -อ.พนมดงรักและอบต.บักไดร่วมกันทดลองเปิดให้เที่ยวชมสัมผัสดินแดนประวัติศาสตร์การสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา อ.พนมดงรัก และรำลึกวีรชนผู้กล้าปกป้องแผ่นดินไทย ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 6-7 มิ.ย.และ 13-14 มิ.ย. หลังจากนี้จะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
วันนี้( 14 มิ.ย.69 ) ผู้สื่อข่าวรายงาน ถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ปราสาทตาควายและเนิน 350 ชายแดนไทย-กัมพูชา ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ในวันสุดท้ายของการทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควาย-เนิน350 ให้ประชาชาชนนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชม พบว่าเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้า ท่ามกลางอากาศในช่วงสายที่ร้อนอบอ้าว แต่นักท่องเที่ยวก็ไม่ย่อท้อเพียงเพื่อให้ได้สัมผัสดินแดนประวัติศาสตร์การสู้รบ ของวีรชนทหารกล้าที่ยอมสละชีพเพื่อรักษาแผ่นดินไทย
นอกจากจุดปราสาทตาควายและเนิน 350 ที่ประชาชนนักท่องเที่ยว พากันถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกแล้ว ยังให้ความสนใจเป็นพิเศษกับจุดที่ “จ่าเริง” และ “พลทหารวุ้น” วีระบุรุษเนิน350 สละชีพ โดยต่างพากันถ่ายรูปพร้อมนำดอกไม้สะแดงมาวางเพื่อไว้อาลัยและสดุดีทหารกล้า
โดยวันนี้มีประชาชนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวชมปราสาทตาควายและเนิน350 กันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของการทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควาย-เนิน350 ที่กองกำลังสุรนารี (กกล.สุรนารี) กองทัพภาคที่ 2 , อ.พนมดงรัก และ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บักได อ.พนมดงรัก ร่วมกันจัดขึ้นในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 6-7 มิ.ย. และ 13-14 มิ.ย.69 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ พร้อมสัมผัสธรรมชาติ และรำลึกวีรชนผู้กล้า รวมทั้งส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และจัด กิจกรรม “พนมดงรัก โมโต้ครอส ครั้งที่ 1” ส่งท้ายในวันนี้ 14 มิ.ย.69 ที่ อบต.บักได อีกด้วย
มีการเปิดรับนักท่องเที่ยว เดินทางมาลงทะเบียนที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข ต.บักได อ.พนมดงรัก ซึ่ง นทท.ทั้งหมดจะต้องนำรถมาจอดที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข เพื่อมาลงทะเบียนที่หน้างาน ก่อนรอคิวขึ้นรถโดยสารเข้าไปชมปราสาทตาควายและเนิน 350 นอกจากนี้ยังเปิดให้มีการลงทะเบียนทางแอปพลิเคชัน ที่ https://visit.srru.ac.th/ หรือ สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website อบต.บักได https://bakdai.go.th/special-tourism-activities/ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได โทร 044-508233
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ได้จัดรถสองแถวรับ-ส่งนักท่องเที่ยวขึ้นไปยังปราสาทตาควาย เพื่ออำนวยความสะดวก เกือบ 30 คัน โดยคิดค่าบริการคนละ 100 บาท รายได้จะนำไปบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งค่าอาหารน้ำดื่มของบุคลกรและเจ้าหน้าที่ ที่มาให้บริการดูแลนักท่องเที่ยว รวมทั้งค่ารถโดยสาร อีกทั้งการจัดระเบียบดังกล่าว ยังสามารถช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางขึ้นสู่แหล่งท่องเที่ยวอีกทาง
สำหรับ การเปิดให้เที่ยวชมปราสาทตาควายและเนิน 350 ดังกล่าว เป็นการเปิดให้ท่องเที่ยวเฉพาะกิจ ส่วนสัปดาห์หน้า ไม่ได้มีการเปิดให้เข้าชม เพราะต้องประเมินสถานการณ์ชายแดน หากจะมีการเปิดให้เข้าเที่ยวชมอีก ทาง กกล.สุรีนานี, อำเภอกาบเชิง และ อบต.บักไดจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป