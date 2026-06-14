กาฬสินธุ์ สกสค.รวมใจสวมชุดดำไว้ทุกข์ถวายอาลัยพระองค์ภา

กาฬสินธุ์-ชมรมครูไทยวัยเกษียณจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ (สกสค.) จัดกิจกรรมครูสดใสวัยเกษียณ และอุ่นใจวัยเกษียณฯพร้อมใจใส่ชุดดำไว้ทุกข์ถวายอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันนี้( 14 มิ.ย.)ที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ (สกสค.) นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.กาฬสินธุ์ (สกสค.) เป็นประธานจัดกิจกรรมครูสดใสวัยเกษียณ และอุ่นใจวัยเกษียณ โดยมีนางระเบียบ จันทร์ชมภู ประธานชมรมครูไทยวัยเกษียณ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสมาชิกชมรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สกสค.จ.กาฬสินธุ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งจัดบูธแสดงผลงาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้เป็นจำนวนมาก
นางระเบียบ จันทร์ชมภู ประธานชมรมครูไทยวัยเกษียณ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าตามที่ สำนักงาน สกสค.จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมของศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ชื่อกิจกรรม “ครูสดใสวัยเกษียณ” และ“อุ่นใจวัยเกษียณ” ทั้งนี้ ได้เชิญชวนข้าราชการทุกสังกัดที่เกษียณอายุราชการแล้ว เข้าร่วมกิจกรรม พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกิจกรรมนันทนาการ จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
นางระเบียบกล่าวอีกว่า สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 77 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรม ตามรูปแบบที่กำหนด
เช่น กิจกรรมด้านสุขภาพ กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ภายใต้งานดูแลครูไทยวัยเกษียณ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุงาน ให้มีสุขภาพร่างกาย จิตใจแข็งแรง และมีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
ด้านนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.กาฬสินธุ์ (สกสค.) กล่าวว่า สำหรับแนวทางการดำเนินงานของ สกสค.จ.กาฬสินธุ์ ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายของ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการ สกสค. และดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติของมวลสมาชิก สกสค.
นายประดิษฐ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงการถวายอาลัยและไว้ทุกข์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทาง สกสค.จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมถวายอาลัย แต่งกายชุดดำ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมถวายอาลัย กับทางจังหวัดและทุกภาคส่วน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อแสดงความอาลัยพระองค์ภา และรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน