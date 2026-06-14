สลดเซ่นรักคุด!สาวไม่เล่นด้วย หนุ่มคลั่งรักชักปืนยิงดับก่อนจ่อหัวตัวเองหนีผิด

นครสวรรค์ – อุทาหรณ์เซ่นรักเป็นพิษสุดสะเทือนขวัญ..หนุ่มลูกเขยอู่ซ่อมฯพื้นที่บ้านแก่ง คลั่งรัก ผจก.สาวร้านสะดวกซื้อ เทียวจีบ-ตามตื้อไม่สำเร็จ ชักปืนยิงสาวในดวงใจก่อนจ่อหัวลั่นไกยิงตัวเองดับสยองคาร้านกลางดึก
ศูนย์วิทยุ สภ.เมืองนครสวรรค์ ได้รับแจ้งเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันภายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง สาขาบ้านแก่ง ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ กลางดึกเวลาประมาณ 00.00 น.ที่ผ่านมา(14 มิ.ย.) จึงได้รีบประสานแจ้ง พ.ต.อ ภูมิรพี ผลาภูมิ ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ พ.ต.ท.พรชัย ขุนพิลึกลือเดช รอง ผกก.สืบสวน นำกำลังฝ่ายสืบสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมกับอาสากู้ภัยมูลนิธิเจ้าพ่อกวนอู-กู้ภัยนครสวรรค์
ที่เกิดเหตุ พบผู้เสียชีวิตเป็นชายและหญิง นอนจมกองเลือดอยู่บริเวณโซนอาหารแช่แข็งภายในร้าน ทราบชื่อฝ่ายชาย คือ นายวสันต์ อายุ 45 ปี ส่วนฝ่ายหญิง คือ น.ส.ธัญญาพัทธ์ อายุ 34 ปี เป็นพนักงานผู้จัดการร้าน ทั้งคู่มีบาดแผลถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่ศีรษะ โดยฝ่ายหญิงยังพบบาดแผลกระสุนปืนที่บริเวณไหล่เพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่ง
พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครสวรรค์ ได้ประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และเจ้าหน้าที่หน่วยพิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พบอาวุธปืนสั้นกึ่งออโตเมติก ขนาด 9 มม. ตกอยู่ข้างมือของผู้เสียชีวิตฝ่ายชาย จึงเก็บไว้เป็นของกลาง ก่อนทำการชันสูตรพลิกศพและนำร่างทั้งสองส่งตรวจนิติเวช
จากการสอบสวนและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้าน พบว่า ก่อนเกิดเหตุ ฝ่ายหญิงกำลังยืนจัดเรียงสินค้าอยู่บริเวณโซนอาหารแช่แข็ง เมื่อฝ่ายชายเดินเข้าไปเห็นฝ่ายหญิงภายในร้าน จึงเดินเข้าไปพูดคุยก่อนสักพักใหญ่ จากนั้นจึงใช้อาวุธปืนที่พกมาจ่อยิงเข้าที่ศีรษะและไหล่ของฝ่ายหญิงทันที จนทำให้ฝ่ายหญิงล้มลงในที่เกิดเหตุ
หลังจากนั้น ฝ่ายชายได้ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงเข้าที่ศีรษะของตนเอง ก่อนล้มลงนอนจมกองเลือดอยู่ข้างร่างฝ่ายหญิง ทั้งสองเสียชีวิตในเวลาต่อมา ท่ามกลางความตกใจของพนักงานและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
จากแนวทางการสืบสวนทราบว่า นายวสันต์ เป็นลูกเขยเจ้าของอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บ้านแก่ง และมีครอบครัวอยู่แล้ว แต่เกิดมาหลงรัก น.ส.ธัญญาพัทธ์ ซึ่งเป็นสาวหน้าตาดี ที่ผ่านมาเจ้าตัวพยายามติดต่อพูดคุยกับผู้จัดการสาวผ่านเฟซบุ๊ก รวมถึงมักเข้ามาพูดคุยภายในร้านเป็นประจำ แต่ฝ่ายหญิงไม่ตอบรับ เนื่องจากมีคนรักอยู่แล้วเช่นกัน ส่วนก่อนเกิดเหตุทราบว่า นายวสันต์ไปดื่มสุราที่ร้านอาหารในพื้นที่ ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ ก่อนมาก่อเหตุสลดดังกล่าว
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ตรวจสอบประวัติความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย รวมถึงสอบปากคำพยานแวดล้อม เพื่อสรุปสาเหตุและลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างรอบคอบ เนื่องจากเป็นเหตุอุกฉกรรจ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่สาธารณะ และสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมาก.