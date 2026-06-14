(คลิป)อึ้ง!ผลตรวจลูกปูนบ่งชัด “ฝายน้ำล้น คสล.อบจ.พิจิตร”คุณภาพต่ำเกณฑ์มาตรฐานกว่าครึ่ง

พิจิตร – ถึงว่าฝายน้ำล้น คสล.บางแห่งสร้างเสร็จไม่ถึง 2 เดือน เจอฝนแรก-น้ำมาเล็กน้อย ก็พัง แถมไม่เจอเหล็กเส้นไม่พอ..ป.ป.ช. เผยผลเจาะคอนกรีตฝายน้ำล้น ที่ใช้งบ อบจ.พิจิตร ก่อสร้าง พบความแข็งแรงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน-ต่ำกว่าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกว่าครึ่ง
นายวราพงษ์ อินต๊ะโมงค์ ผอ.ป.ป.ช.พิจิตร เปิดเผยความคืบหน้า หลังลงพื้นที่เจาะตรวจฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ดำเนินการก่อสร้างโดยงบประมาณของ อบจ.พิจิตร ซึ่งมีการก่อสร้างทั้งหมดอยู่ประมาณ 27 แห่ง แต่มีปัญหามากที่สุดก็คือ ฝายน้ำล้น คสล.พื้นที่ อำเภอสามง่าม และอำเภอวชิรบารมี
จากการตรวจจำนวน 5 แห่ง ซึ่งมีการเจาะปูนเพื่อนำไปทดสอบ 4 แห่งที่ตรวจรับส่งมอบ-เบิกเงินแล้ว ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ความแข็งแรง หรือ strength ของลูกปูนแล้ว พบว่า ค่าความแข็งแรงของปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างฝายน้ำล้น 4 แห่ง ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในสัญญาคือต้องไม่น้อยกว่า 280 KSC แต่ว่าผลที่ส่งไปทดสอบบางส่วนก็ไม่ถึง 100 KSC บางส่วนก็ได้ 100 กว่าKSC เท่านั้นเอง
“จากผลตรวจสอบลูกปูน บ่งชี้ชัดว่าคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้มาก ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของฝายน้ำล้นที่ไม่ได้มาตรฐานตามแบบก่อสร้างดังกล่าว”
อนึ่ง ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร นำทีมลงพื้นที่ขยายผลเจาะตรวจ (Core Boring) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. อบจ.พิจิตร 5 โครงการ งบประมาณ 8 ล้านบาทเศษ ในพื้นที่ อ.สามง่าม และ อ.วชิรบารมี เมื่อเร็วๆนี้ หลังชาวบ้านแฉว่าสร้างเสร็จแค่ 2 เดือนก็พังยับเยิน
ซึ่งทั้ง 5 โครงการ มีผู้รับจ้างเพียงรายเดียว (ปัจจุบันถูกกรมบัญชีกลางเพิกถอนรายชื่อทิ้งจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว) ทีมตรวจสอบ ได้ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมทำการสุ่มเจาะเก็บตัวอย่างแกนคอนกรีต (Core Boring)
ผลตรวจสุดอึ้ง ลดสเปก-พื้นบาง-ไร้โครงสร้างเหล็ก..
1. โครงการฝายน้ำล้น คสล.บ้านปากคลอง หมู่ 11 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร (งบ 2,558,000บาท ทำสัญญาเมื่อ 11/02/2568 ส่งมอบงานเมื่อ 11/03/2569 งานล่าช้า 273 วัน ส่งงานครบถ้วน การเบิกจ่าย 100%) สภาพพังยับเยินหลังส่งมอบ 2 เดือน ตรวจพบพื้นคอนกรีตบางกว่าที่แบบกำหนด และไม่มีคานคอนกรีต
จุดนี้เป็นจุดก่อสร้างแห่งแรกที่เจอฝนตกเมื่อวันที่ 9-10 พ.ค. 69 มีน้ำไหลเข้าคลองบ้านปากคลอง ต.รังนก เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ฝายแห่งนี้ก็ถูกน้ำซัดพัดพังให้เห็นเนื้อปูนที่บางเฉียบ ซึ่งตามแบบต้องเทปูนหนา 25 ซม. มีคาน แต่มีการเทปูนหนาแค่เพียง 12-15 ซม. เท่านั้น แถมไม่พบเหล็กและไม่มีการเทคานในบางจุดอีกด้วย
2. โครงการฝายน้ำล้น คสล.ภายในลำคลองไดเอื้อง บ้านยางห้าหลุม หมู่ 9 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร (งบ 2,136,000 บาท ทำสัญญาเมื่อ 11/02/2568 ส่งมอบงานเมื่อ 9/06/2568 ส่งงานครบถ้วน การเบิกจ่าย 100%) ก็พบผู้รับเหมาเทปูน เทพื้นบางกว่ามาตรฐาน หนำซ้ำกึ่งกลางฝายยังเว้นช่องว่างกว่า 4 เมตรโดยไม่มีสันฝายกั้นน้ำ ทำให้กักเก็บน้ำไม่ได้จริง
3. โครงการฝายน้ำล้น คสล.ภายในลำคลองแม่ปรือ หมู่ 13 บ้านคลองทราย ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร (งบ 610,000 บาท ทำสัญญาเมื่อ 11/02/2568 ส่งมอบงานเมื่อ 6/06/2568 ส่งงานครบถ้วน/ผู้กพัน การเบิกจ่าย 100%) พบว่าบนสันฝายมีการเทคอนกรีตหนา 25 ซม. แต่บางจุดที่บริเวณริมตลิ่งข้างลำคลองมีความหนาไม่ตรงตามแบบ คือได้ความหนาแค่เพียง 19 ซม. และ 23 ซม. ไม่ตรงสเปก และไม่พบแนวคานคอนกรีตที่อยู่ด้านริมตลิ่ง
4.โครงการฝายน้ำล้น คสล.ภายในลำคลองทุ่ง หมู่ 4 บ้านหนองสะเดา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร (งบ 1,279,000บาท ทำสัญญาเมื่อ 11/02/2568 ส่งมอบงานเมื่อ 13/03/69 ล่าช้า 275 วัน ส่งงานครบถ้วน การเบิกจ่าย 100%) สภาพพื้นสันฝายความหนาไม่ได้ตามแบบเจาะตรวจแล้วพบว่ามีความหนาแค่เพียง 18-20 ซม. ซึ่งตามแบบต้องหนา 25 ซม. ไม่พบแนวคานซึ่งเป็นโครงสร้างหลักที่จะทำให้ฝายมั่นคงแข็งแรง
5.โครงการฝายน้ำล้น คสล.ภายในลำคลองห้วยน้อย หมู่ 9 บ้านยางโทน ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร (งบ 1,480,000 บาท ทำสัญญาเมื่อ 9/04/2568 งานล่าช้า 292 วัน ยังไม่ส่งมอบ ยังไม่เบิกจ่าย) โครงการดังกล่าวถูกน้ำพัดพังยับก่อนที่จะส่งมอบงาน สภาพพื้นปูนแตกหักทั่วบริเวณ ที่ร้ายแรงที่สุดคือ ตรวจไม่พบเหล็กเส้นและคานคอนกรีตที่เป็นโครงสร้างหลัก