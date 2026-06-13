(คลิป)ทะลัก! ประชาชน- นนท.ชาวไทยแห่เที่ยวชมปราสาทตาควาย-เนิน 350 ชายแดนพนมดงรัก วันเดียว 3,000 คน

สุรินทร์- ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทยทะลัก แห่เที่ยวชมปราสาทตาควาย-เนิน 350 ชายแดน อ.พนมดงรัก สุรินทร์ วันเดียวพุ่งร่วม 3,000 คน คาดพรุ่งนี้จำนวนมากไม่แพ้กัน และเป็นวันสุดท้ายของการเปิดทดลองให้เที่ยวชมเป็นการเฉพาะกิจ หลังจากนี้ต้องประเมินสถานการณ์ทุกด้านอีกครั้ง
วันนี้ ( 13 มิ.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ปราสาทตาควายและเนิน 350 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ พบว่าเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าและตลอดทั้งวัน ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว แต่นักท่องเที่ยวไม่ย่อท้อเพียงเพื่อให้ได้สัมผัสดินแดนประวัติศาสตร์การสู้รบ ของวีรชนทหารกล้าที่ยอมสละชีพเพื่อรักษาแผ่นดินไทยเอาไว้ นอกจากปราสาทตาควาย และ เนิน 350 ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะพากันถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกแล้ว ยังให้ความสนใจจุด “จ่าเริง” และ “พลทหารวุ้น” วีระบุรุษเนิน 350 สละชีพ โดยต่างพากันนำดอกไม้สะแดงมาวางเพื่อไว้อาลัยและสดุดีทหารกล้าอีกด้วย
การเปิดให้เข้าชมดังกล่าวเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเฉพาะกิจ ที่ กองกำลังสุรนารี (กกล.สุรนารี) กองทัพภาคที่ 2 , อ.พนมดงรัก และ อบต.บักได จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย.69 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สัมผัสธรรมชาติ รำลึกวีรกรรมผู้กล้า และ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งเพื่อประกอบกิจกรรม “พนมดงรัก โมโต้ครอส ครั้งที่ 1 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 มิ.ย.69 นี้ ที่ อบต.บักได อีกด้วย
หลังจากเริ่มมีการทดสอบเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเฉพาะกิจ ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าชมมาแล้ว เมื่อช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 6-7 มิ.ย.69 ที่ผ่านมา เพื่อประกอบงานส่งเสริมการเกษตร “ของดีบักได” นั้นมีนักท่องเที่ยว ยอดรวมกัน 2 วัน เกือบ 3 พันคน
ขณะที่วันนี้ (13 มิ.ย.69) ได้ปิดรับนักท่องเที่ยว ในเวลา 14.40 น. ณ จุดลงทะเบียนที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข ต.บักได อ.พนมดังรก พบยอดจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด วันเดียว มีจำนวนมากถึง 2,928 คน และคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมี นทท.เข้าเข้ามาจำนวนมากไม่แพ้กัน ซึ่ง นทท.ทั้งหมดจะต้องนำรถมาจอดที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข เพื่อลงทะเบียนที่หน้างาน ก่อนรอคิวขึ้นรถโดยสารเข้าไปชมปราสาทตาควายและเนิน 350 นอกจากนี้ยังเปิดให้มีการลงทะเบียนทางแอปพลิเคชัน ที่ https://visit.srru.ac.th/ หรือ สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website อบต.บักได https://bakdai.go.th/special-tourism-activities/ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได โทร 044-508233
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ได้จัดรถโดยสารสองแถวรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวขึ้นไปยังปราสาทตาควาย เพื่ออำนวยความสะดวกตลอดทั้ง จำนวน 27 คัน โดยคิดค่าบริการคนละ 100 บาท รายได้จะนำไปบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งค่าอาหารน้ำดื่มของบุคลกรและเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการดูแลนักท่องเที่ยว รวมทั้งค่ารถโดยสาร อีกทั้งการจัดระเบียบดังกล่าว ยังสามารถช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางขึ้นสู่แหล่งท่องเที่ยวอีกทาง
นางรัตนากร พูนสระยิ่ง อยู่บ้านเลขที่ 10 ม.2 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ตนมาจาก อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ มาเที่ยว 2 ครั้งแล้ว บรรยากาศดีมาก อยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆ มาให้กำลังใจทหาร เขาสู้รบเหนื่อยมากและเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ อยากให้เปิดเที่ยวบ่อยๆ ส่วนสถานการณ์ที่ตึงเครียด ก็ไม่กลัว ถ้ารบก็จะมา ถ้าเขาให้มา ทั้งนี้อยากให้ชายแดนสงบสุข สงสารทหาร ที่ต้องเหนื่อยและครอบครัวเขาที่เฝ้ารอ เราอยู่บนแผ่นดินไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ เขมรอยู่ข้างล่าง ไทยอยู่ข้างบน
นางสาวพรรณี พันทอง อยู่บ้านเลขที่ 137 ม.2 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บอกว่า เขมรต่ำ ก็อยู่ข้างล่าง เราเขมรบนคนสุรินทร์ คนไทยแท้ อยู่ข้างบน เขาไม่มีสิทธิ์ขึ้นมา
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การเปิดให้เที่ยวชมปราสาทตาควายและเนิน 350 ดังกล่าวเป็นการเปิดให้เที่ยวเฉพาะกิจ ส่วนสัปดาห์หน้า ไม่ได้มีการเปิดให้เข้าชม เพราะต้องประเมินสถานการณ์ชายแดน หากจะมีการเปิดให้เข้าเที่ยวชมอีก ทาง กกล.สุรีนานี อำเภอกาบเชิง และ อบต.บักได จึงจะมีการแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป