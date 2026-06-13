ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผนึกภาครัฐ-เอกชน ลงนาม MOU วิจัยพัฒนาเมืองเศรษฐกิจสุขภาพ รองรับสังคมสูงวัย

ราชบุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เดินหน้าโครงการวิจัย "การพัฒนาเมืองเศรษฐกิจสุขภาพ เพื่อรองรับเศรษฐกิจอายุวัฒน์" มุ่งใช้ผลงานวิจัยเป็นกลไกขับเคลื่อนเมืองต้นแบบด้านสุขภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
วันนี้( 13 มิ.ย.) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยก่อนเริ่มพิธี ผู้เข้าร่วมงานได้ยืนสงบนิ่งถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นเวลา 47 วินาที ก่อนเข้าสู่พิธีลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ที่ห้องประชุมราชาวดี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอเมืองราชบุรี
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วน อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยองค์ความรู้และงานวิจัย
นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ ผู้แทนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
สำหรับโครงการวิจัย "การพัฒนาเมืองเศรษฐกิจสุขภาพ เพื่อรองรับเศรษฐกิจอายุวัฒน์ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรี" ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บพท. ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมกับคณาจารย์จากวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทำหน้าที่ที่ปรึกษาโครงการ
โครงการมีเป้าหมายผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง ผ่านกลไก "Health & Wellness City Sandbox" เพื่อพัฒนาเมืองต้นแบบด้านเศรษฐกิจสุขภาพ เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การกีฬา การแพทย์แผนไทย และเศรษฐกิจชุมชนเข้าด้วยกัน พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมออกแบบการพัฒนาเมืองที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นประชากรกลุ่มหลักของประเทศในอนาคต
ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดราชบุรีในการใช้ "งานวิจัย" เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ รองรับสังคมสูงวัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว