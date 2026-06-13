(คลิป)อุทาหรณ์!กระบะบรรทุกเหล็กล้นตัวรถถอยลงถนน จยย.ไม่ทันเห็น-หลบไม่ทัน ชนร่างกระเด็นดับสลด

กำแพงเพชร - อุทาหรณ์..กระบะบรรทุกล้น!! หญิงชาวกำแพงเพชร ขี่ จยย.มาตามถนน เจอกระบะบรรทุกเหล็กล้นท้ายรถถอยลงถนน ส่วนหัวกระแทกเหล็กร่างกระเด็นร่วงแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว ขณะที่จักรยนต์ยังวิ่งต่อไกลกว่า 200 เมตร พุ่งตรงดิ่งชนเข้าบ้านริมถนน
วันนี้(13 มิ.ย.) พ.ต.ต.สุสันต์ เสมาฉิม สว.สอบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชร ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ชนเหล็กท้ายที่บรรทุกล้นท้ายรถกระบะมีผู้เสียชีวิต 1 ราย บริเวณหน้าศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง-หลังคา ย่าน ถ.ราชดำเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จึงไปตรวจสอบ
พบ นางพรรณฤดี อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 84/3 ม.5 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร นอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่บนถนน บริเวณหน้าร้านจุดเกิดเหตุ สภาพมีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณศีรษะเลือดไหลนองเติมพื้น ซึ่งก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นผล ห่างออกไปอีก 200 เมตร พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สีขาว ป้ายทะเบียน ขฉง 37 กำแพงเพขร พุ่งเข้าไปในบริเวณบ้านเรือนปนะชาชนริมถนน
ตำรวจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุและใกล้เคียง พบว่ารถกระบะบรรทุกเหล็กยาวเกินท้ายรถได้ถอยออกจากศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง-หลังคา ซึ่งระหว่างนั้นผู้เสียชีวิตก็ได้ขับรถจักรยานยนต์มาตามถนนชนเหล็กที่ยื่นออกไปพอดี ทำให้ร่างกระเด็นร่วงลงจากรถจักรยานยนต์ทันที แต่รถจักรยานยนต์ยังคงวิ่งไปตามถนนใกลถึง 200 เมตร พุ่งเข้าไปในบ้านของประชาชน
หลังตรวจสอบภาพวงจรปิด ตำรวจได้ควบคุมตัว ชายอายุ 40 ปี คนขับรถกระบะไปสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย พร้อมส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรอย่างละเอียดหาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ก่อนจะส่งศพให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป