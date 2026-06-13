ตำรวจบ้านบึง จ.ชลบุรี ตามรวบเอเยนต์ยาเสพติดประวัติโชกโชนยึดของกลางทั้งไอซ์-ยาบ้า

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ตามรวบเอเยนต์ยาเสพติดในพื้นที่ ยึดของกลางยาบ้ากว่า 3,000 เม็ด ไอซ์ 94.9 กรัม พบประวัติเคยถูกดำเนินคดีหลายครั้ง เร่งขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ
วันนี้( 13 มิ.ย.) ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน สภ.บ้านบึง ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณ์ มาสุข ผกก.สภ.บ้านบึง ได้เข้ารวบตัวผู้ต้องหาค้ายาเสพติด ขณะขับรถเข้ามาจอดในลานจอดรถภายในอาคารกระจายสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ ม.2 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี หลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและยังมีประวัติเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วหลายครั้ง
จากการตรวจค้นภายในรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน จธ 5153 ชลบุรี พบยาไอซ์ 6 ถุง น้ำหนักรวม 94.9 กรัม และยาบ้าอีก 1 มัด รวม 3, 653 เม็ด
ทราบชื่อผู้ต้องหาคือ นาย แจ๊ค อายุ 43 ปี สารภาพยาเสพติดมีไว้เพื่อเสพเองและจำหน่ายให้กับผู้เสพในพื้นที่ อ้างจำหน่ายมาแล้วประมาณ 3-4 เดือน
นอกจากนั้นยังทราบว่าผู้ต้องหาได้โยนสิ่งของภายในรถบางส่วนทิ้ง หลังรู้ตัวว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุม เจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปตรวจสอบสิ่งของที่โยนทิ้งข้างทาง ซึ่งก็พบว่าเป็นกระเป๋าผ้าสีดำที่ภายในมียาบ้าบรรจุในถุงพลาสติกใส อีกจำนวน 50 เม็ด
พ.ต.ท.ทะนงศักดิ์ สุวรรณวัฒน์ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านบึง เผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสืบสวนขยายผล เพื่อตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการต่อไป ส่วนผู้ต้องหารายนี้ได้ส่งตัวให้พนักงานสอบสวน ดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อย