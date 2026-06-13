ขอนแก่นทำทางม้าลายสีรุ้งจุดเช็คอินใหม่รับเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-จ.ขอนแก่นทาสีทางม้าลายสีรุ้งใจกลางเมืองบนถนนศรีจันทร์ ให้เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่รับเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ เชิญชวนนักท่องเที่ยวไทย-เทศร่วมงานใหญ่ปลายดือนนี้เดินพาเหรดชาวสีรุ้งจากพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ไปรวมตัวทำกิจกรรมลานข้าวเหนียวห้างเซ็นทรัล
วันนี้(13 มิ.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณแยกถนนศรีจันทร์ ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผอ.ศูนย์อนามัยที่7 พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทาสีทางม้าสีรุ้งจุดเช็คอินแห่งใหม่ขอนแก่นต้อนรับเดือนแห่งความหลากหลายพร้อมจัดกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์
นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผอ.ศูนย์อนามัยที่7 ขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่มารวมพลังคนขอนแก่นที่จะทำให้ถนนศรีจันทร์เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ในช่วงเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ "pride month" ซึ่งจะร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ไม่มีการแบ่งเรื่องเพศ โดยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นได้จัดสัปดาห์ "Khonkaen youth&pride" 2026 ให้ความรู้กับเยาวชนและกลุ่มเพศหลากหลายในช่วงวันที่ 22-27 มิ.ย.นี้ โดยวันที่ 27 มิ.ย. จะเป็นงานใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จะรวมพลังเดินพาเหรดสีรุ้ง
พาเหรดสีรุ้งดังกล่าวกำหนดจุดปล่อยตัวที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ขอนแก่น เดินไปตามถนนศรีจันทร์ไปทำกิจกรรมที่ลานข้าวเหนียว ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เราจะได้เห็นความหลากหลายความเท่าเทียมของเพศสภาพและพลังของคนขอนแก่น ซึ่งทุกหน่วยงานได้ร่วมกันจัดเป็นงานใหญ่ของจังหวัด
“วันนี้พวกเราจึงมาช่วยกันทาสีทางม้าลายสีรุ้งบริเวณถนนศรีจันทร์ครบทั้ง 4 แยกให้กลายเป็นจุดเช็คอินและยังมีน้องไดโน่ของศูนย์อนามัยที่7 ที่จะมาช่วยสร้างสีสันให้กับเมืองขอนแก่นอีกด้วย
นพ.ชาตรี กล่าวต่อว่าในการรวมพลังของคนขอนแก่นวันนี้จะเป็นการทาสีทับทางม้าลายเดิม โดย จุดที่เป็นสีขาวจะเป็นสีขาวเหมือนเดิมแต่จุดที่เป็นสีดำจะทำเป็นสีสับหว่างรูปแบบทางม้าลายสีรุ้ง ประกอบไปด้วยสี แดง ,ส้ม ,เหลือง ,เขียว ,ฟ้า ,ม่วง เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล