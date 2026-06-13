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"ครูมด" เล่าด้วยความภาคภูมิใจ ได้ถวายงาน "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา" พร้อมน้อมสืบสานพระราชปณิธาน พัฒนาการศึกษาเด็กชายขอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี – "ครูมด" ครูโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เผยด้วยความซาบซึ้งถึงช่วงเวลาที่มีโอกาสถวายงาน เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พร้อมตั้งปณิธานจะทำหน้าที่ครูที่ดี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและการศึกษาของเด็กในพื้นที่ห่างไกล

ครูไพรวัลย์ หรือ "ครูมด" เป็นครูผู้เสียสละที่อุทิศตนสอนเด็กในพื้นที่ทุรกันดารมานานกว่า 19 ปี โดยเริ่มต้นจากการเป็นครูอาสา ก่อนได้รับการจ้างเป็นครูอัตราจ้างระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ จนถึงปัจจุบัน

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาของเด็กในพื้นที่ชายขอบ ส่งผลให้ครูมดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2568 ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของครูผู้สร้างคุณูปการต่อวงการศึกษา

ครูมด เล่าว่า หนึ่งในความภาคภูมิใจสูงสุดของชีวิต คือการได้ถวายงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตลอดระยะเวลาที่พระองค์เสด็จพระดำเนินทรงงานในโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยครอบคลุมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การสาธารณสุข สาธารณูปโภค และการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรที่สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกัน พระองค์ยังทรงเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามพระราชปณิธาน "คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้" เพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับผืนป่ามรดกโลกได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

พื้นที่ดำเนินโครงการครอบคลุมหมู่บ้านไล่โว่ สาละวะ ทิไล่ป้า และบ้านจะแก ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

ครูมดกล่าวว่า ตลอดเวลาที่ได้ถวายงาน พระองค์ทรงใส่พระทัยในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ และอนาคตของเด็กและประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ตนซาบซึ้งในพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้

"สิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชน จะเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันทำหน้าที่ครูอย่างดีที่สุด ดูแลลูกศิษย์ทุกคนด้วยความรัก ความเสียสละ และน้อมนำพระราชปณิธานของพระองค์มาสานต่อ เพื่อให้เด็ก ๆ ในพื้นที่ชายขอบได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป" ครูมดกล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ










"ครูมด" เล่าด้วยความภาคภูมิใจ ได้ถวายงาน "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา" พร้อมน้อมสืบสานพระราชปณิธาน พัฒนาการศึกษาเด็กชายขอบ
"ครูมด" เล่าด้วยความภาคภูมิใจ ได้ถวายงาน "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา" พร้อมน้อมสืบสานพระราชปณิธาน พัฒนาการศึกษาเด็กชายขอบ
"ครูมด" เล่าด้วยความภาคภูมิใจ ได้ถวายงาน "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา" พร้อมน้อมสืบสานพระราชปณิธาน พัฒนาการศึกษาเด็กชายขอบ
"ครูมด" เล่าด้วยความภาคภูมิใจ ได้ถวายงาน "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา" พร้อมน้อมสืบสานพระราชปณิธาน พัฒนาการศึกษาเด็กชายขอบ
"ครูมด" เล่าด้วยความภาคภูมิใจ ได้ถวายงาน "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา" พร้อมน้อมสืบสานพระราชปณิธาน พัฒนาการศึกษาเด็กชายขอบ
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