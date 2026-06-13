เหี้ยมเกิน! ตร.หิ้วทำแผนคดีฆ่า นร.หญิงวัย 17 “ไอ้เอี้ยง หนุ่มโหด”เล่านาทีโดดขวาง-ลากแขน ชักมีดฟัน/แทงซ้ำ

อุทัยธานี - สั่นขวัญสะเทือนใจกันทั่ว..ตำรวจคุมตัว “ไอ้เอี้ยง”ทำแผนคดีฆ่านักเรียนหญิง ม.6 วัย 17 หนุ่มโหดเปิดปากเล่าตั้งแต่นาทีซุ่มดักข้างทางก่อนโดดขวางกลางถนน-เหยื่อขี่ จยย.ชนแล้วล้ม ก่อนย่างเข้าลากแขน ชักมีดฟันทั้งแขน-หัว แถมแทงซ้ำหลายรอบ กระทั่งเหยื่อฮึดสู้เฮือกสุดท้ายวิ่งหนีออกไปหาพ่อถึงเผ่น
บ่ายวันนี้(13 มิ.ย.)พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ รอง ผบช.ภ. 6 รักษาราชการแทน ผบก.ภ.อุทัยธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไกรฤกษ์ เกตุจิตร ผกก.สภ.สว่างอารมณ์ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายเอี้ยง ผู้ต้องหาคดีทำร้ายนักเรียนหญิงชั้น ม.6 เสียชีวิต เข้าทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุ
ระหว่างการทำแผน ผู้ต้องหาได้เล่าและจำลองเหตุการณ์ตามคำรับสารภาพ ว่าได้ไปดักรอผู้ตายบริเวณถนนสายดังกล่าว เมื่อผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาถึง ตนได้ยืนอยู่กลางถนนผู้ตายได้ขับรถชนขาขวาของตนเอง จนรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มลง ส่งผลให้เท้าของตนได้รับบาดเจ็บด้วย
จากนั้นตนได้เดินไปหาผู้ตายที่รถจักรยานยนต์ก่อนได้จับแขนดึงผู้ตายขึ้นมา ก่อนที่ผู้ตายพยายามร้องขอความช่วยเหลือ พร้อมพยายามจะวิ่งหลบหนีตนจึงใช้มีด ที่เตรียมมาฟันเข้าที่บริเวณแขน เนื่องจากผู้ตายนั้นเอาแขนมาบังที่บริเวณใบหน้า พอผู้ตายล้มลงและพยายามร้องขอความช่วยเหลือตนก็ใช้มีดฟันเข้าไปที่บริเวณแขนข้างเดิมซ้ำอีกครั้ง ก่อนใช้มีดฟันเข้าไปที่บริเวณศีรษะของผู้ตาย
กระทั่งผู้ตายล้มลงไปกองกับพื้นริมป่าหญ้าริมทาง ตนได้ลากรถจักรยานยนต์ของผู้ตายเข้าไปซ่อนในป่าข้างทาง แล้วก็ได้กลับมาหาผู้ตายอีกครั้ง โดยพยายามดึงตัวผู้ตาย เข้าไปบริเวณที่ซ่อนรถจักรยานยนต์ ซึ่งผู้ตายได้พยายามจะหนีอีกครั้งตนจึงใช้มีดฟันเข้าที่แขนผู้ตายไปอีก 1 ครั้ง พอผู้ตายล้มลงตนเองก็ใช้มีดแทง บริเวณกลางลำตัว 1 ครั้ง หน้าอกอีก 1 ครั้ง ก่อนใช้มีดแทงเข้าที่บริเวณด้านข้างลำตัวผู้ตายซ้ำไปอีก 1 รอบ
จังหวะนั้นผู้ตายได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายวิ่งหนีออกไปที่ปากทางถนน ตนก็วิ่งตามไปด้วย ตอนนั้นพ่อของผู้ตายได้มาถึงบริเวณที่เกิดเหตุพอดี ตนก็ได้วิ่งหลบหนีกลับมายังจุดที่ได้จอดรถจักรยานยนต์ของตัวเองซ่อนเอาไว้ ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกล แล้วหนีออกจากจุดเกิดเหตุ
ขณะที่ บรรยากาศการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเป็นไปด้วยความตึงเครียด มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีและเฝ้าสังเกตการณ์ตลอดการทำแผน หลายคนแสดงความไม่พอใจต่อพฤติการณ์ของผู้ต้องหา พร้อมเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด เนื่องจากเป็นคดีที่สร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก