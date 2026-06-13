น้ำใจคนลพบุรี! ร้านมอเตอร์ไซค์ดังขายน้ำมันลิตรละ 1 บาท ช่วยประชาชน-แจกริบบิ้นดำถวายอาลัย “พระองค์ภา”

ลพบุรี - ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายใหญ่เมืองลพบุรี จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางภาระค่าครองชีพ เปิดจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ในราคาลิตรละ 1 บาท เตรียมไว้กว่า 2,000 ลิตร ส่งผลให้ประชาชนแห่ต่อคิวยาวกว่า 500 เมตร พร้อมแจกริบบิ้นสีดำร่วมถวายอาลัยแด่ “พระองค์ภา”
วันนี้ ( 13 มิ.ย. ) ร้านเฉลิมชัยกลการ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ชั้นนำของจังหวัด ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ราคาน้ำมันยังเป็นภาระต่อค่าครองชีพ โดยเปิดให้ลูกค้าของร้านนำรถจักรยานยนต์มาเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ได้ในราคาลิตรละ 1 บาท เติมได้เต็มถังหรือไม่เกิน 3 ลิตรต่อคัน
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนจำนวนมากนำรถจักรยานยนต์มาเข้าคิวรอรับสิทธิ์ โดยแถวยาวกว่า 500 เมตร ขณะที่ผู้มาเข้าคิวรายแรกเดินทางมาตั้งแต่เวลา 06.00 น. เพื่อรอเติมน้ำมันในกิจกรรมดังกล่าว
นายเชิดศักดิ์ ลิ้มทรงพรต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชติอนันต์เจริญ จำกัด และเจ้าของร้านเฉลิมชัยกลการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจำหน่ายน้ำมันลิตรละ 1 บาทในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นลูกค้าของทางร้าน โดยได้เตรียมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ไว้รองรับประชาชนมากกว่า 2,000 ลิตร
นอกจากนี้ ทางร้านยังได้จัดทำเข็มกลัดและริบบิ้นสีดำแจกให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หรือ “พระองค์ภา” อีกด้วย
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายอาลัยแด่พระองค์ท่านไปพร้อมกัน