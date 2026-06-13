"โสภณ" เปิดมินิธัญญารักษ์ รพ.หนองหงส์” ผนึก 6 อำเภอสร้างโมเดลบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดครบวงจร สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วันที่ 12 มิถุนายน 2569 นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร “มินิธัญญารักษ์” โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่
นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภากล่าวว่า การเปิดอาคารมินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลหนองหงส์ เป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระดับพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว และใกล้บ้านมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันพื้นที่นำร่องโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ 6 อำเภอ ประกอบด้วย มินิธัญญารักษ์แบบ LTC ที่โรงพยาบาลพุทไธสง และโรงพยาบาลลำปลายมาศ รวมทั้งมินิธัญญารักษ์แบบ IMC ที่โรงพยาบาลคูเมือง โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ โรงพยาบาลนาโพธิ์ และ โรงพยาบาลหนองหงส์ ตลอดจนห้องมั่นคงในหลายพื้นที่ เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายโสภณได้เน้นย้ำการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร 4 ด้าน ได้แก่ การป้องกัน การปราบปราม การบำบัดฟื้นฟู และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในด้านการป้องกัน มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ลดผู้เสพรายใหม่ และสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในด้านการปราบปราม บูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดและตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่
ขณะที่ด้านการบำบัดฟื้นฟู ได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการดูแลระหว่าง 6 อำเภอ โดยมีโรงพยาบาลพุทไธสงและโรงพยาบาลลำปลายมาศเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ สนับสนุนการดำเนินงานมินิธัญญารักษ์ในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัด ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ (สกร.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา อาชีพ และการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน
สำหรับด้านการปรับปรุงกฎหมาย ประธานรัฐสภาได้กล่าวถึงความจำเป็นในการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึงสุรา บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา และกระท่อม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงการคุ้มครองเด็กและเยาวชน และการลดผลกระทบต่อสังคม
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นอกจากนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ยังให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้สารเสพติด ผ่านความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลตั้งแต่ระยะฝากครรภ์จนถึงการติดตามเยี่ยมบ้านหลังคลอด เพื่อลดผลกระทบต่อมารดา ทารก และครอบครัว