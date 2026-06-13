ย้อนรอยพระจริยวัตรพระองค์ภาฯขณะเสด็จส่วนพระองค์ดูพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดภูเรือ

เลย- สถิตในความทรงจำ ย้อนรอยพระจริยวัตร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มายังอุทยานแห่งชาติภูเรือ เมื่อวันที่ 9-11 ม.ค.2558 ทรงปลูกต้นสนสามใบและไม้หายาก ต้นพะยูงเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำของชาวเลยทุกหมู่เหล่า
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพเจ้าฟ้าพัชกิติยาภาฯขณะเสด็จเยือนอุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย พร้อมเขียนข้อความ...ขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและพระจริยวัตรอันงดงาม เนื่องในโอกาสย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์อันเป็นมหามงคล เมื่อวันที่ 9-11มกราคม พุทธศักราช 2558 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มายังอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย
ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้น เมื่อวันที่ 9 มกราคม พุทธศักราช 2558ภายหลังเสด็จพระราชดำเนินจากสำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอภูเรือ และประทับแรม ณ เรือนประทับอุทยานแห่งชาติภูเรือ
ต่อมาในวันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2558 ได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่ยอดภูเรือ เพื่อทอดพระเนตรพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ณ จุดชมวิวผาโหล่นน้อย และจุดชมวิวสูงสุดของอุทยานแห่งชาติภูเรือ พร้อมทั้งทรงปลูกต้นสนสามใบ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) ไว้ ณ บริเวณยอดภูเรือ เพื่อเป็นที่ระลึกแห่งการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น
จากนั้น เมื่อวันที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2558 ได้ทรงปลูกต้นพะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) ณ บริเวณเรือนประทับอุทยานแห่งชาติภูเรือ ร่วมกับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับจังหวัดหนองบัวลำภู โดยต้นไม้ทั้งสองต้นยังคงเจริญเติบโตเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำอันทรงคุณค่ายิ่งแก่ผืนป่าแห่งนี้
ครั้นเมื่อหวนรำลึกถึงวาระอันเป็นมหามงคลแห่งการเสด็จพระราชดำเนิน ภาพแห่งพระมหากรุณาธิคุณยังคงประทับแน่นอยู่ในความทรงจำของคณะเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จ นับเป็นความปลาบปลื้มและสำนึกในพระเมตตาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและผืนป่าธรรมชาติของประเทศ อันเป็นแบบอย่างแห่งพระราชจริยวัตรอันงดงาม ซึ่งจะดำรงอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนาน
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ