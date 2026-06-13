สุดระทึก! กระเช้าซ่อมไฟหักกลางอากาศ คนงาน-นศ.ฝึกงาน ร่วงกระแทกพื้นเจ็บ2

ลำปาง - เผยนาทีสุดระทึก..กระเช้าซ่อมไฟหักกลางอากาศ ขณะเข้าซ่อมบำรุงไฟฟ้าโรงเรียนดังลำปาง จนคนงาน-นักศึกษาฝึกงาน ที่ขึ้นไปทำงานร่วงพร้อมตัวกระเช้าจากความสูงกว่า 4 เมตร กระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัส เดชะบัญไม่ถึงขั้นชีวิต
วันนี้ (13 มิ.ย.) สมาคมกู้ภัยสว่างลำปางได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุกระเช้าซ่อมบำรุงไฟฟ้าหัก ทำให้คนงานร่วงลงกับพื้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมืองลำปาง เมื่อเวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา จึงนำทีมเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วน
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถกระเช้าของบริษัทเอกชน ซึ่งเข้าดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน บริเวณตัวกระเช้าหักและหลุดร่วงลงมาจากความสูงประมาณ 4 เมตร ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในกระเช้า 2 ราย ได้แก่ คนงาน อายุ 28 ปี และ นักศึกษาฝึกงานอายุ 19 ปี จากวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ร่วงตกลงมาพร้อมกับกระเช้าที่หักและหลุดจากจุดยึดบริเวณแนวรอยเชื่อมของหูกระเช้า ร่วงกระแทกพื้นคอนกรีตอย่างรุนแรง โชคดีที่ทั้ง2คนไม่ถึงแก่ชีวิต
ผู้ได้รับบาดเจ็บอายุ 28 ปี มีบาดแผลฉกรรจ์ ที่ศีรษะ ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ก่อนเจ้าหน้าที่จะเดินทางมาถึงมีอาการชัก ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 1 ราย เป็นนักศึกษาฝึกงานอายุ 19 ปี ศีรษะแตก ได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย
กู้ภัย จึงเร่งให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รถกู้ชีพจากโรงพยาบาลลำปางเข้ารับตัว และนำผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ราย ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลลำปางอย่างเร่งด่วน
จากการสอบถามทราบว่าก่อนหน้านั้น ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองรายกำลังปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณอาคารเรียน โดยใช้รถกระเช้าในการขึ้นไปปฏิบัติงาน ก่อนที่ตัวกระเช้าจะเกิดหักบริเวณจุดยึดและร่วงตกลงมาทั้งชุด
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้าตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้ง