สืบ สภ.ลูกแก ลุยทลายเครือข่ายค้ายาไม่ถอย รวบ 2 ผู้ต้องหาตามหมายจับ ยึดทรัพย์กว่า 1.16 ล้านบาท

กาญจนบุรี - ตำรวจ สภ.ลูกแก จังหวัดกาญจนบุรี เดินหน้าขยายผลคดียาเสพติดจากการจับกุมผู้ค้ายาเฮโรอีนเมื่อปลายปี 2568 ก่อนรวบ 2 ผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทองคำ และเงินสด มูลค่ารวมกว่า 1.16 ล้านบาท
วันนี้( 13 มิ.ย.) พ.ต.อ.รัชพล กิตติคุณชนก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยผลการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ว่า สืบเนื่องจากช่วงปลายปี 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ลูกแก ได้ร่วมกันจับกุมนายบี (นามสมมุติ) ในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทเฮโรอีน ก่อนขยายผลสืบสวนจนพบความเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ตำบลลูกแก
ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง จนสามารถระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในขบวนการได้อย่างชัดเจน กระทั่งเมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2569 พ.ต.อ.รัชพล ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ลูกแก ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และสายตรวจตำบลยางม่วง นำหมายค้นของศาลจังหวัดกาญจนบุรีเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา เพื่อจับกุมผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติด
ผลการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายเอ (สงวนนามสกุล) หรือ “เอ หลังวัด” ซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการค้ายาในชื่อ “ท่านพ่อค้า ฮอวัง เอ” และนายบาส (สงวนนามสกุล) หรือ “บาส หลังวัด” ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดกาญจนบุรี ในข้อหา “สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดอันเนื่องมาจากการสมคบกัน”
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด ประกอบด้วย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทองคำ และเงินสด รวมมูลค่า 1,163,191 บาท
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายส่งพนักงานสอบสวน สภ.ลูกแก เพื่อดำเนินการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป
ทั้งนี้ พ.ต.อ.รัชพล ยืนยันว่า สภ.ลูกแก จะยังคงเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจัง ภายใต้แนวทาง “กัดไม่ปล่อย ล่าไม่ถอย คอยไม่เลิก” เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่