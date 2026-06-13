เปิดเสน่ห์ “เกาะสีชัง” เที่ยวใกล้กรุง สัมผัสประวัติศาสตร์ วิถีชุมชน และมนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลชลบุรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เกาะสีชัง อำเภอเล็กกลางอ่าวไทยของจังหวัดชลบุรี ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ด้วยเสน่ห์ที่ผสมผสานทั้งธรรมชาติอันงดงาม มรดกทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมไว้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือใช้เวลาสัมผัสความสงบอย่างเต็มอิ่มท่ามกลางบรรยากาศริมทะเล
หากกล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่เดินทางสะดวกจากกรุงเทพมหานคร หนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานคือ เกาะสีชัง เกาะขนาดใหญ่กลางอ่าวไทยที่มีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี นอกจากจะเป็นพื้นที่สำคัญด้านการเดินเรือและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ของวิถีชีวิตชุมชนและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า
การเดินทางสู่เกาะสีชังเริ่มต้นจาก ท่าเรือเทววงศ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ท่าล่าง” ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของเกาะ ก่อนต่อรถสามล้อเครื่องหรือรถสองแถวเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ รอบเกาะ
หนึ่งในจุดหมายสำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะสักการะคือ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ศาสนสถานเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเขาคยาศิระ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจีย ศาลเจ้าแม่กวนอิม และวิหารพระสังกัจจายน์ ซึ่งสะท้อนการผสมผสานทางวัฒนธรรมไทย-จีนได้อย่างงดงาม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีประชาชนเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมาก ด้วยความเชื่อว่าจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
จากนั้นสามารถเดินทางขึ้นสู่ รอยพระพุทธบาทเกาะสีชัง จุดชมวิวสำคัญของเกาะที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้แบบ 360 องศา ทั้งยังเป็นหนึ่งในจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี
บริเวณด้านหลังเกาะยังเป็นที่ตั้งของ ช่องเขาขาด หรือจุดชมวิวริมทะเลชื่อดังที่มีสะพานทอดยาวออกสู่ทะเล ท่ามกลางโขดหินธรรมชาติและทิวทัศน์อันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงเย็นที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า ถือเป็นภาพความประทับใจที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
สำหรับผู้สนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สามารถเยี่ยมชม ศิลาจารึกเกาะสีชัง และ เก๋งจีน ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเกาะสีชังกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
อีกหนึ่งสถานที่สำคัญคือ พระจุฑาธุชราชฐาน พระราชวังฤดูร้อนในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในประกอบด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันงดงาม อาทิ ตึกวัฒนา ตึกผ่องศรี ตึกเขียว รวมถึง วัดอัษฎางคนิมิตร ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สูงและสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเกาะได้อย่างสวยงาม
ขณะที่ผู้ที่ต้องการพักผ่อนริมทะเล สามารถเดินทางไปยัง หาดถ้ำพัง ชายหาดชื่อดังของเกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาด น้ำทะเลใส เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ พักผ่อน และชมธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ยังมี วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร พระอารามหลวงที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก ภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยอันเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และยังโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามทรงคุณค่า
เกาะสีชังจึงไม่ใช่เพียงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเท่านั้น หากยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนที่ยังคงเอกลักษณ์ไว้อย่างสมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสเสน่ห์ของทะเลชลบุรีในอีกมิติหนึ่ง พร้อมเก็บเกี่ยวความประทับใจจากธรรมชาติและเรื่องราวแห่งอดีตที่ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบัน.