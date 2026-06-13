เพชรบุรีจัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูป “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” ประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ

เพชรบุรี – จังหวัดเพชรบุรีประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้า โดยมีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมแสดงความอาลัย พร้อมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
วันนี้(13 มิ.ย.) ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูป พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมพิธีด้วยความสงบน้อมถวายความอาลัย ที่หอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับวัดมหาธาตุวรวิหาร กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศล ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ พิเศษ 6/2569 ในเวลา 18.00 น. ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูป พร้อมขันน้ำสรงพระศพจำลอง และสมุดลงนามถวายความอาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ โดยเปิดให้ร่วมพิธีตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
นางสาวจิราณัฏฐ์ ศิริสังขกรสกุล ครูโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย กล่าวว่า รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของสตรีไทยผู้ทรงเข้มแข็ง มีความมานะ อดทน และทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการเสด็จไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ การทรงงานในถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะอัยการ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมของประเทศ ซึ่งล้วนสร้างความประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง
บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความสงบและความอาลัย ขณะที่ผู้เข้าร่วมต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระเมตตา พระวิริยะอุตสาหะ และพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน ซึ่งจะยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของชาวเพชรบุรีและพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน