ลาวลุยจับแก๊งคอลฯจีนเทาอีกล็อตใหญ่ พบตั้งคอมพ์ต่อเน็ตริมฝั่งโขงสามเหลี่ยมทองคำ

สามเหลี่ยมทองคำ - ทางการ สปป.ลาว เดินหน้าปราบแก๊งคอลฯ-ขบวนการอาชญากรรมออนไลน์สามเหลี่ยมทองคำ ต่อเนื่อง..ล่าสุดจับจีนเทาอีกล็อตใหญ่ พบสร้างโรงเรือนตั้งคอมพ์ต่อเน็ตสุมหัวปฏิบัติการลวงเหยื่อกันแบบครึกครื้น
วันนี้(13 มิ.ย.) สื่อออนไลน์ของเจ้าหน้าที่รักษาความสงบหรือตำรวจแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ตรงกันข้ามแม่น้ำโขงกับ จ.เชียงราย ได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการปราบปรามขบวนการอาชญากรรมออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ลุ่มน้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำอย่างหนักอีกครั้งในแขวงบ่อแก้ว
ครั้งนี้ได้ปฏิบัติการในเขตเมืองต้นผึ้งตรงกันข้ามกับ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา โดยเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว สามารถจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาวจีนทั้งหมดมากถึง 142 คน พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุ ซึ่งถือว่ามากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในการปราบปรามในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ระบุว่าการปราบปรามครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านม่วงคำ เมืองต้นผึ้ง เมื่อ11 มิ.ย. สถานที่จับกุมเป็นอาคารหลังใหญ่ชั้นเดียวที่สร้างจากแผ่นโลหะหรือเมทัลชีทอย่างง่าย มีลักษณะเป็นห้องโถงใหญ่ ภายในมีโต๊ะยาวหลายแถวรวมทั้งมีเก้าอี้ให้นั่งทำงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และอื่นๆ พร้อมสรรพ
ซึ่งหลังจากเข้าไปจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลและสอบปากบุคคลทั้งหมดส่วนรายละเอียอื่นๆ ทางทางฝ่ายสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงบ่อแก้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง