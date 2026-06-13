สืบสานพระราชปณิธาน “คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้” เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฯ น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

กาญจนบุรี - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผู้ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ควบคู่กับการอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลก ภายใต้พระราชปณิธาน "คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้"
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เปิดเผยว่า ระหว่างปี พ.ศ.2562-2565 พระองค์ได้เสด็จพระดำเนินทรงงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ของมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาชุมชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาที่เสด็จพระดำเนินทรงงาน พระองค์ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และทรงใส่พระทัยในทุกมิติของการพัฒนาพื้นที่ ทั้งด้านสาธารณสุข การพัฒนาสุขศาลาพระราชทาน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงการส่งเสริมระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ
ด้านความมั่นคงทางอาหารและทรัพยากรน้ำ ทรงสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร พร้อมส่งเสริมการสร้างอาชีพที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง
ขณะเดียวกัน พระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยทรงปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมเป็นผู้พิทักษ์ผืนป่า ลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ร่วมกับผืนป่ามรดกโลกอย่างเกื้อกูล ภายใต้พระราชปณิธานที่ว่า "การให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล คือหัวใจสำคัญของการรักษาผืนป่าใหญ่อย่างยั่งยืน"
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ระบุว่า เจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงราษฎรในพื้นที่ ต่างน้อมนำพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระองค์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อให้ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรยังคงความอุดมสมบูรณ์ และเป็นมรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่าของประเทศสืบไป
แม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่พระวิสัยทัศน์ พระเมตตา และพระราชปณิธานในการสร้างความสมดุลระหว่าง "คน" และ "ป่า" จะยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน